Benefícios do VA em casa: Quanto é o salário do VA em casa?

Bficar confinado em casa devido a uma doença é uma das condições mais difíceis que alguém enfrenta. É por isso que Departamento de Assuntos de Veteranos (VA) tem uma política de benefícios especiais para todos os veteranos cuja condição os impeça de sair de casa.

Em sua atualização mais recente para Taxas de compensação por invalidezo VA alocado um Compensação Mensal Especial (SMC) de $ 446 por mês para veteranos cuja condição exige que fiquem confinados em casa. O pagamento total depende da situação de dependente do beneficiário.

Esse SMC é destinado a veteranos que estão “substancialmente confinado” para suas casas devido a deficiências relacionadas ao serviço.

Quanto o SMC concede para veteranos que vivem em casa?

O pagamento total de um em casa veterano dependerá do seu número de dependentes e é calculado com base em um 100% taxa de incapacidade. No caso de um único veterano, eles receberiam um total de US$ 4.183,85.

Uma única pessoa com um filho receberá US$ 4.323,22. O pagamento para um veterano casado e sem filhos é US$ 4.392,25e um beneficiário casado e com um filho receberá US$ 4.544,87 se eles estão em casa.

Esses valores podem incluir os seguintes Compensação por invalidez:

US$ 103,55 para cada filho dependente adicional.

para cada filho dependente adicional. US$ 334,49 para cada criança adicional com mais de 18 anos em um programa escolar qualificado.

para cada criança adicional com mais de 18 anos em um programa escolar qualificado. US$ 191,14 se o cônjuge precisar de ajuda e assistência.

Como você é classificado como preso em casa?

VA benefícios domiciliares são destinados a veteranos que são “substancialmente confinado” para sua casa devido a relacionado ao serviço condições.

Isto significa que o veterano não pode sair de casa ou de seus alojamentos imediatos para ganhar a vida. Ou seja, para se qualificar para o beneficiaro requerente não poderá trabalhar ou obter qualquer rendimento através do emprego.

Alguns indicadores não médicos desta condição são a incapacidade de andar distâncias substanciaisprecisando de ajuda para chegar consultas médicas, compras de supermercadoou frequentando a igreja.

O beneficiário taxa de incapacidade não precisa ser 100%, mas se for determinado que eles são em casaentão receberão uma indenização igual à invalidez total, mais o SMC para confinamento domiciliar.