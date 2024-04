Bethenny Frankel diz que sexo com o ex-marido Jason Hoppy foi uma tortura

Reproduzir conteúdo de vídeo



Apenas B se divorciou de Bethenny Frankel

Bethany Frankel diz coisas com o ex-marido, Jason Hoppyafundou tanto que sexo com o cara era quase impossível… do lado dela, pelo menos.

Em seu podcast “Just B Divorced with Bethenny Frankel” – que é sobre seu casamento difícil e divórcio complicado – BF diz que seu casamento com Jason foi tudo menos quente e pesado – na verdade, ela diz que ele a compararia com um bloco de gelo para evitar a intimidade na cama.

A estrela de ‘RHONY’ foi franca… explicando que ela não gostava de fazer isso com ele porque, bem, ela simplesmente não o respeitava mais e não tinha vontade de transar.

Quanto às raras ocasiões em que eles fizeram barulho… Bethenny diz que foi uma agonia pura e absoluta para ela… acrescentando: “Tive que me forçar, praticamente engasgando. Foi pura tortura.”

É claro que Bethenny não se conteve em revelar os detalhes sujos de seu casamento desastroso e do subsequente divórcio com Jason – mesmo recentemente chamando-o de a experiência mais traumatizante de sua vida. Para recapitular, Bethenny e Jason se cruzaram pela primeira vez em 2008 e oficializaram isso com um casamento 2 anos depois. Eles compartilham um filho, sua filha Bryn.