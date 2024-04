Between the Links: Ryan Garcia silencia quem duvida, volta da vitória de Dana White, UFC Vegas 91 vs.

O UFC retorna após um fim de semana de folga para digerir o memorável evento do UFC 300, mas Knucklemania 4 do BKFC provavelmente receberá o maior destaque no departamento de interesse neste fim de semana, principalmente devido ao retorno de Mike Perry ao ringue contra Thiago Alves.

Em uma edição totalmente nova do Between the Links, o painel discute os cards do UFC Vegas 91 e Knucklemania neste fim de semana, a atração principal do UFC entre Matheus Nicolau e Alex Perez, a estrela de Perry e o futuro no BKFC, junto com Ben Rothwell x Todd Duffee . Além disso, os tópicos incluem a vitória de Dana White contra a mídia e o que pode ser tirado dela, Ryan Garcia silenciando os críticos com uma exibição incrível contra Devin Haney no fim de semana passado, a turnê de imprensa de Nate Diaz x Jorge Masvidal chegando ao fim e quanto interesse foi gerado e muito mais.

O apresentador Mike Heck modera o confronto entre Jed Meshew, do MMA Fighting, e Brian Campbell, do Morning Kombat.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você obtenha seus pods.