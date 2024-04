Beyoncé agradece a uma de suas melhores amigas por inspirá-la a criar seu álbum “Cowboy Carter”

AA admiração e o respeito por um colega costumam ser uma poderosa fonte de inspiração para alguns artistas. Tal foi o caso com Beyoncéque recentemente agradeceu de coração pela influência que sua amiga Jack Branco teve em seu álbum mais recente, “Cowboy Carter.”

Rainha BeyO novo álbum tem feito barulho desde seu lançamento em 29 de março, e a cantora revelou recentemente a conexão especial que tem com White. O antigo listras brancas compositor recebeu um lindo buquê de flores de Beyoncéjunto com uma nota sincera expressando sua gratidão por sua inspiração no disco.

Compartilhando o gesto no Instagram, Branco expressou seu apreço por Beyoncé gesto gentil. A nota da cantora dizia: “Jack, espero que você esteja bem. Eu só queria que você soubesse o quanto você me inspirou neste álbum. Enviando-lhe meu amor, Beyoncé.”

Beyoncé e White realmente arrasam

Anteriormente, Branco já havia trabalhado diretamente com o ex- Filho do Destino. A colaboração entre Beyoncé e Jack Branco sobre “Não se machuque” de Beyoncé álbum de 2016 Limonadafoi um momento poderoso na música. Branco co-produziu a faixa, que apresentou Beyoncé habilidade vocal e energia feroz.

Falando sobre a colaboração deles na época, Branco disse, “Ela pegou apenas um esboço de um esboço lírico e o transformou na música mais ousada, cruel e incrível.”

Branco ficou profundamente impressionado com Beyoncé talento, comparando sua voz com lendas como Betty Davis ou Aretha Franklin. Ele contou como “Senhora Solteira” cantora expressou seu desejo de estar em uma banda com ele, levando à sua colaboração em “Não se machuque.”

Cowboy Carter está destruindo a competição

Apesar de enfrentar forte concorrência de outros grandes artistas como Kanye West e Ty Dolla $ign, Ariana Grandee Futuro e Metro Boomin, “Cowboy Carter” foi um lançamento de destaque.

O álbum foi aclamado pela crítica, com Metacrítico pontuação de 92, tornando-o um dos álbuns mais bem avaliados do ano até agora. Além disso, provocou vovó buzz, com muitos prevendo que poderia ganhar Beyoncé o primeiro dela Álbum do Ano troféu.

Com o forte desempenho de streaming do álbum e o impressionante histórico de vendas físicas “Cowboy Carter” será mais um sucesso para Beyoncésolidificando ainda mais seu status como uma das maiores estrelas da música.