Bianca Censori deixa pouco à imaginação mais uma vez com look rendado revelador

Censores Biancaconhecida por suas escolhas de moda ousadas, mais uma vez chamou a atenção com um conjunto picante durante um jantar com o marido Kanye West no restaurante Gigi em Los Angeles. A arquiteta de 29 anos exibiu seu estilo característico, optando por um visual que deixou pouco à imaginação.

De acordo com a página seis, Censores vestiu um look revelador composto por sutiã preto combinado com meia-calça nude, sem nada por baixo. Completando seu traje ousado estavam sandálias plataforma de salto de cortiça, complementando perfeitamente a cor de suas meias.

Bianca Censori deslumbra com meias transparentes neon em encontro com Kanye WestTwitter

Ela complementou com uma pequena bolsa preta, estrategicamente segurada para manter o recato ao sair do restaurante.

Ostentando seu cabelo penteado para trás, sua marca registrada, Censores adornou-se com anéis simples e vários brincos, adicionando um toque de elegância ao seu conjunto.

Em contraste, Kanye West optou por um look mais casual, vestindo moletom com capuz, calça larga e tênis Nike, tudo na cor preta. Apesar de ser noturno, ele usou óculos escuros como acessório, exalando seu comportamento descolado característico.

Uma nova tendência

A última declaração de moda de Censori está alinhada com sua tendência contínua de incorporar meias em suas roupas, uma escolha de estilo que atraiu atenção e controvérsia.

Desde participar da Paris Fashion Week com meias pretas transparentes até usar meias verdes fluorescentes na The Cheesecake Factory, ela sempre ultrapassa os limites das normas convencionais da moda.

Relembrando exemplos passados, a página seis destaca A tendência de Censori por meias de renda sem calças durante vários passeios, incluindo um evento “Abutres” com Kim Kardashian e uma noite de cinema em família com Oeste.