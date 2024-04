Bianca Censori, mais reveladora do que nunca: mostra o corpo nu em um vestido estilo camisinha

Ómais uma vez, Censores Bianca causou rebuliço com seu último look e, além de se exibir sem calcinha, seu look fez muita gente pensar em camisinha ao ver seu look.

TMZ relata que o arquiteto australiano saiu para jantar no domingo em Los Angeles com o marido Kanye Westostentando um vestido de plástico transparente, que parecia látex, e por baixo da roupa ela não usava calcinha.

A voz de Bianca Censori, namorada de Kanye West, finalmente ouvida em vídeo antigo

Ela acrescentou ao seu traje polêmico meias vermelhas até o joelho e sandálias do mesmo tom. Ela usava o cabelo preso para trás, em seu agora clássico visual penteado para trás.

Desta maneira, Censores parecia um anúncio ambulante de preservativos. TMZ se pergunta se ela fez isso intencionalmente ou se foi uma coincidência, mas é certamente uma visão bastante provocativa.

Por sua vez, Ye também deu continuidade à tendência de usar looks pretos, deixando todos os holofotes e holofotes para sua esposa, e desta vez escolheu jaqueta, calça e sapatos nessa cor.

Usando seus já clássicos óculos escuros, apesar de ser noturno, ele também adicionou luvas pretas em sua mais recente saída com Bianca.

Embora geralmente não haja crianças por perto Censores em seus trajes polêmicos, TMZ pondera sobre as leis de exposição indecente e se alguém pensa que ela as está violando ao se vestir assim em público.

Deixando pouco para a imaginação

Ainda na semana passada, o casal saiu para jantar e a australiana também expôs muitos de seus atributos.

Para a ocasião, a arquiteta de 29 anos optou por um look de renda, composto por sutiã preto e meia na cor nude, sem nada por baixo.

Ela completou o look com sandálias plataforma de salto de cortiça da mesma cor das meias, relatou o Page Six.

Ela também carregava nas mãos uma pequena bolsa preta, que segurava com as duas mãos para cobrir as partes íntimas ao sair do estabelecimento.

Censores optou por usar meia em vez de calça como tendência e, na maioria das vezes, não usa calcinha, por isso sempre oferece o que conversar.