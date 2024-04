Bianca Censori usa nada além de sutiã de renda durante encontro noturno com Kanye

Kanye West e sua esposa saíram para jantar na quarta-feira à noite em Los Angeles, indo ao restaurante francês Gigi’s para comer alguma coisa… e uma fuga relativamente rápida depois – com Ye e Bianca voltando para o carro e os paparazzi disparando alguns tiros quando eles saíram .

Vimos Bianca com muitas roupas selvagens nos últimos meses – mas isso é igualmente surpreendente, porque é BC com nada além de um sutiã em cima e algumas calças transparentes abaixo.

Sim, é certamente mais elegante do que alguns dos trajes que ela tem usado ultimamente… mas se Sue Ellen Mischke, a Maravilha sem Sutiã, foi alguma indicação há quase 30 anos na TV – mesmo esta escolha de moda está indo além dos limites .

Como a equipe de ‘Sein’ observou naquele famoso episódio… Bianca está desrespeitando as convenções da sociedade!

Kanye e Bianca estão em Los Angeles há algum tempo – e parece que Ye está misturando sua família com Kim Kardashian em sua vida com sua atual esposa – enquanto vemos seus filhos saindo um pouco mais com o pai. … inclusive em feriados como a Páscoa.