Bill Belichick explica como os Patriots conseguiram retirar a negociação de Randy Moss

Tele é o ex-lendário técnico do New England Patriots, Bill Belichickesteve presente durante a transmissão do NFL Draft 2024 e analisou todos os detalhes das seleções feitas durante a noite no Pat McAfee Show.

Principalmente, Belichick pode oferecer uma perspectiva privilegiada incomparável sobre como o rascunho se desenrola, bem como as negociações realizadas entre franquias durante o mesmo, seja para escolhas ou jogadores.

Na verdade, o ex-técnico contou como os Patriots conseguiram contratar os serviços de Randy Moss antes do Draft de 2007, onde conseguiu faça uma negociação inovadora com os então Oakland Raiders antes que a seleção da quarta rodada do New England surgisse, que eles acabaram negociando com os Raiders.

O comércio mais interessante foi o comércio de Randy Moss. “Há dois meses que estávamos tentando negociar para ele, foi como um parto, demorou uma eternidade. Depois do primeiro dia do recrutamento, conversei com o Sr. ‘Sim, faremos isso por um quarto.’ Eu disse: ‘Temos que levar o cara para um exame físico, temos que renegociar o contrato dele’. O Sr. Davis disse: ‘Isso é problema seu.

Belichick então disse que os Patriots estavam tentando rastrear Moss para ele fazer um exame físico o mais rápido possível, com o wide receiver até pensando que uma chamada de Belichick era uma pegadinha, pois ele não sabia que era sério que os Patriots estavam interessado nele.

Liguei para Randy e disse: ‘É o técnico Belichick’. Ele desliga o telefone. Quem está brincando comigo? Isso é uma piada? É melhor que isso não seja uma piada. Quem é? Ele disse: ‘O que eu preciso fazer?’ Eu disse: ‘Precisamos trazer você aqui, você precisa fazer um exame físico’. Ele disse: ‘Ao meio-dia?’ Eu disse sim. Ele disse: ‘Bem, estou em Houston, mas tenho um avião, estarei lá.

Brady e Moss se conectaram para um recorde de 23 touchdowns e quase 1.500 jardas em 2007, seu primeiro ano juntos na Nova Inglaterra, no qual registraram um recorde perfeito na temporada regular, apesar de terem sofrido uma dolorosa derrota no Super Bowl para o New York Giants de Eli Manning.