Bill Maher diz que os atores que boicotam os filmes de Woody Allen são ‘maricas’

Clube aleatório com Bill Maher

Bill Maher entrou duro para Woody Allen dizendo categoricamente que não acredita nas acusações de abuso sexual e acha que os atores que não trabalham com ele são “maricas”.

Bill estava conversando com Katie Couric em seu podcast ‘Club Random’ quando o nome de Allen surgiu. Maher disse: “Eu respeito o artista e o homem”, e então abordou as antigas alegações de que Allen abusou sexualmente de Dylan, sua filha adotiva, quando ela tinha 7 anos.

Na opinião de Maher: “Se você viu o documentário sobre isso, foi tudo do ponto de vista dela. Então, antes de tudo, eu simplesmente acredito nele. Acredito que um homem de 57 anos não se tornou de repente um molestador de crianças no meio de um processo de divórcio e uma batalha pela custódia em uma casa cheia de adultos em plena luz do dia.”