Billie Eilish beija YouTuber Quenlin Blackwell no Coachella

Billie Eilish está se inclinando para o fato de que ela gosta de garotas – dando um beijo em uma YouTuber feminina no Coachella … e batendo na bunda da garota enquanto ela faz isso.

A cantora foi filmada no festival de música deste fim de semana, onde beijou Quenlin Blackwell – uma criadora de conteúdo da Geração Z que tem saído muito com BE ultimamente… e com quem ela está espalhando rumores de romance após esse momento de PDA.



Veja… Billie pode ser vista agarrando o rosto de Quenlin e puxando-a para um beijo enquanto ouve música no festival. Não foi super vistoso nem nada… ainda assim, um beijo é um beijo.

Não apenas isso… mas Billie também foi filmada dançando com Quenlin em um determinado momento, apertando-a e dando-lhe algumas boas palmadas enquanto a música tocava, com os dois no palco.

Billie e Quenlin são amigos há algum tempo … com Billie aparecendo frequentemente nos vídeos TikTok do QB ao lado da atriz Odessa A’zion. Eles estão sempre brincando e se sentem muito confortáveis ​​um com o outro… então, não está claro o quão sério isso realmente é.

O que também torna isso interessante é que Billie acaba de lançar uma nova música no Coachella… chama-se “Lunch” e é sobre ela ter sentimentos por uma mulher. Como sabemos, Billie saiu ano passado e revelou que gostava de mulheres… embora, o o anúncio foi instável.

De qualquer forma… Billie obviamente não está mais escondendo isso, indo para matar com QB. Se isso se transformará em algo mais sério… veremos. A única Billie caras que namoraram publicamente.

O terceiro álbum de estúdio de Billie, “Hit Me Hard And Soft”, está previsto para ser lançado em maio – e as pessoas estão antecipando algumas letras bombásticas.