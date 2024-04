Billie Eilish tira o foco de Taylor Swift por causa das críticas climáticas do vinil

A cantora postou uma mensagem no domingo na tentativa de esclarecer o que disse na semana passada em entrevista ao Painel publicitário — onde ela expressou frustração com artistas que lançam vários discos de vinil exatamente da mesma música… tudo porque isso não é bom para o meio ambiente.

No entanto, agora … BE está tentando desviar o foco do T-Swift e colocá-lo na questão de forma mais ampla – da qual Billie diz que também faz parte ao lançar muito vinil.

Ela escreve: “Tudo bem, seria incrível se as pessoas parassem de colocar palavras em minha boca e realmente lessem o que eu disse naquele artigo no outdoor. Eu não estava destacando ninguém, essas são questões sistêmicas de todo o setor”.

Billie continua… “Quando se trata de variantes, muitos artistas as lançam, incluindo ME, o que é claramente afirmado no artigo”, acrescentou ela, antes de concluir com: “A crise climática é agora e trata-se de todos nós sermos parte do problema e tentando fazer melhor, caramba.”