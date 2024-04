Blake Griffin anuncia aposentadoria da NBA após 14 temporadas

Estrela da NBA Blake Griffin está encerrando sua carreira após 14 temporadas… anunciando sua aposentadoria em uma postagem sincera na terça-feira.

O atacante de 35 anos foi a primeira escolha geral no Draft da NBA de 2009… passando 7 temporadas e meia no LA Clippers, onde fez parte do time All-Star 6 vezes.

Griffin foi um atleta de alto nível durante todo o seu tempo no piso duro… vencendo a competição de enterrada da liga em 2011.

“Estou grato por cada momento”, disse o ex-Rookie of the Year em Instagram. “Não apenas os bons; as vitórias, os prêmios, as enterradas e os momentos memoráveis ​​que passei com minha família, amigos, torcedores, companheiros de equipe e treinadores.”

“Eu poderia continuar falando sobre as pessoas em minha vida que contribuíram imensamente para minha carreira, mas nesta curta não-carta, devo agradecer aos meus pais, Tommy e Gail, e ao meu irmão, Taylor, por seu apoio e orientação incondicional. .”

Griffin também gritou para seu agente, Sam Goldfederpor lhe dar conselhos inestimáveis ​​durante seu tempo na NBA.

“Estou igualmente grato pelos momentos não tão bons”, acrescentou Griffin. “As perdas, as lesões, as muitas cirurgias, as lições, as tristezas, e não seria uma carta de aposentadoria esportiva sem reconhecer os ‘odiadores’.”

“Todas estas experiências tornaram os meus 14 anos na liga verdadeiramente inesquecíveis e não posso deixar de me sentir grato.”

Griffin também jogou pelo Detroit Pistons, Brooklyn Nets e Boston Celtics durante sua carreira… com média de 19 pontos, 8 rebotes e 4 assistências por jogo.