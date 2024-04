Blink-182 cancela segundo show no México em meio à doença de Mark Hoppus e Tom DeLonge

Piscar-182 tem feito shows na América Latina como parte de sua turnê mundial e recentemente fizeram uma parada na Cidade do México. Na terça-feira, 2 de abril, a banda se apresentou no Salão da Capital Palácio do esporte diante de um local lotado. Durante a apresentação, houve dois momentos em que o público percebeu que algo estava errado com ambos Marcos e Tom. O guitarrista precisava de uma máscara de oxigênio para continuar se apresentando, a Cidade do México é conhecida pela altura complicada. Mas algo mais estava errado, foi Mark quem disse às pessoas que não estava se sentindo nada bem. Eventualmente, pudemos conhecer a realidade do que estava acontecendo no palco na última terça-feira. Nem Tom nem Mark estavam em boa forma para continuar atuando.

Blink-182 cancela segundo jogo no México

Na quarta-feira, Piscar-182 anunciaram que tiveram que cancelar sua apresentação porque Mark Hoppus e Tom DeLonge estavam sofrendo de sintomas de uma doença. A banda já havia apresentado seu set em Monterrey no fim de semana e parecia em boa forma. Quando eles chegaram Cidade do México, algo que comeram provavelmente foi o motivo pelo qual não se sentiram bem nos shows na capital. Hoppus declarou oficialmente o seguinte: “Sinto muito, estou tão doente! O médico disse que eu nem deveria estar aqui esta noite. *, sinto que estou morrendo aqui em cima, estou feliz por estar morrendo com você.”

Depois daquele momento na noite de terça-feira, as pessoas que esperavam comparecer na quarta-feira ficaram com o coração partido depois que a banda anunciou o cancelamento. A venda de ingressos será devolvida às pessoas que compraram os seus para o show, nenhuma confirmação de datas futuras ocorreu após o anúncio. Mark emitiu um comunicado no Discord onde pediu desculpas pelo programa de terça-feira e explicou que está sofrendo de uma infecção não especificada. Ele não mencionou Tom DeLonge, mas o guitarrista também teve dificuldades durante a apresentação. Esperançosamente, ambos podem se recuperar rapidamente.