Blog ao vivo do UFC 300: Alex Pereira x Jamahal Hill

Este é o blog ao vivo do UFC 300 de Alex Pereira x Jamahal Hill, luta pelo título dos médios neste sábado, em Las Vegas.

Uma das histórias mais marcantes do MMA dos últimos anos, Pereira é um dos nove lutadores a deter o ouro em duas categorias do UFC, apesar de só ter ingressado na promoção em 2021. O ex-campeão de kickboxing do Glory conquistou o título dos médios sobre Israel Adesanya em 2023, e depois de perder o cinturão na revanche, subiu para o meio-pesado, onde conseguiu nocautear Jiri Prochazka em apenas sua segunda luta na divisão para conquistar o título vago de 205 libras. Uma defesa de título bem-sucedida ainda ilude Pereira, que espera mudar isso no sábado.

Depois que Prochazka deixou vago seu título dos meio-pesados ​​​​devido a uma lesão em 2022 e Jan Blachowicz e Magomed Ankalaev lutaram até o empate na luta pelo título vago que se seguiu, Hill teve boa sorte ao enfrentar Glover Texeira em outra luta pelo título vago em 2023. Isso À noite, Hill teve o melhor desempenho de sua carreira e conquistou o título indiscutível, mas uma lesão no tendão de Aquiles no verão forçou “Sweet Dreams” a desocupar o cinturão. Agora recuperado da lesão, Hill espera recuperar o título do qual foi forçado a desistir.

Confira o blog ao vivo do evento principal do UFC 300 abaixo.