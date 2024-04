Blog ao vivo do UFC 300: Bo Nickal x Cody Brundage

Este é o blog ao vivo do UFC 300 de Bo Nickal x Cody Brundage, luta de abertura do card principal neste sábado em Las Vegas.

Provavelmente a perspectiva mais badalada de todo o MMA, Nickal é três vezes campeão nacional da Divisão 1 da NCAA e ex-lutador campeão mundial sub-23. Depois de falhar nas eliminatórias para as Olimpíadas de 2020, Nickal mudou para o MMA e quase imediatamente assinou com o UFC. Com 5 a 0 desde que se tornou profissional em 2022, Nickal tem todas as características de um futuro campeão e superstar, e o UFC está dando a ele uma posição privilegiada no maior card do ano para provar isso.

Todos vindos de uma formação universitária em wrestling, a carreira de Brundage tem sido muito diferente da de Nickal. Ficando aquém do Série de concorrentesMesmo assim, Brundage chegou ao octógono, onde tem lutado para ganhar impulso, acumulando um recorde geral de 4-4 no UFC. No entanto, ele venceu duas consecutivas, o que lhe deu a oportunidade de marcar a maior reviravolta da história do UFC se conseguir derrotar Nickal no sábado.

Confira abaixo o blog ao vivo da luta do card principal de abertura do UFC 300 abaixo.