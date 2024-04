Blog ao vivo do UFC 300: Calvin Kattar x Aljamain Sterling

Este é o blog ao vivo do UFC 300 de Calvin Kattar x Aljamain Sterling, luta preliminar dos pesos penas neste sábado em Las Vegas.

Presença constante no peso pena do UFC desde 2017, o recorde de 7-5 de Kattar na promoção desmente a qualidade de suas atuações. O nativo da Nova Inglaterra lutou em uma competição assassina na categoria até 145 libras, perdendo mais recentemente para o lutador top 5 Arnold Allen, quando sofreu uma lesão no joelho no segundo round da luta de 2022. Em sua primeira luta de volta desde a lesão, Kattar quer provar que ainda é um grande talento no peso pena.

Ex-campeão peso galo do UFC, Sterling estava no processo de reinado do título masculino até 135 libras de maior sucesso na história do UFC antes de encontrar Sean O’Malley em agosto passado. Depois que O’Malley o nocauteou, Sterling decidiu finalmente saltar para o peso pena e deixar 135 libras para seu amigo e companheiro de equipe Merab Dvalishvili. Esta é a primeira luta de Sterling na categoria até 145 libras e “The Funk Master” espera causar uma grande impressão em sua estreia na divisão, que o colocará na lista de candidatos à disputa pelo título.

Confira abaixo o blog ao vivo da luta preliminar dos penas do UFC 300.