Blog ao vivo do UFC 300: Justin Gaethje x Max Holloway

Este é o blog ao vivo do UFC 300 de Justin Gaethje x Max Holloway, luta pelo título do “BMF” neste sábado em Las Vegas.

Um dos lutadores mais emocionantes que já entrou na jaula, Gaethje solidificou seu legado de lutador de ação ao reivindicar o título vago do “BMF” com uma vitória por nocaute sobre Dustin Poirier em sua revanche no UFC 291. Essa vitória deveria preparar Gaethje. para a disputa pelo título dos leves contra Islam Makhachev, mas quando o UFC chamou para lutar contra Holloway no UFC 300, “The Highlight” se intensificou.

Um dos lutadores mais queridos do MMA da atualidade, Holloway é ex-campeão peso pena do UFC com três defesas de título bem-sucedidas. Ele também tentou uma vez, sem sucesso, saltar para o peso leve e conquistar o título provisório de 155 libras, mas não conseguiu contra Dustin Poirier. Agora Holloway retorna aos 155 libras para buscar um tipo diferente de ouro e talvez uma segunda chance de disputar o título dos leves.

Confira abaixo o blog ao vivo da luta pelo título “BMF” do UFC 300.