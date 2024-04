Blog ao vivo do UFC 300: Weili Zhang x Yan Xiaonan

Este é o blog ao vivo do UFC 300 de Weili Zhang x Yan Xiaonan, luta pelo título peso palha neste sábado, em Las Vegas.

Bicampeã peso palha, Zhang é atualmente a lutadora número 1 peso por peso do mundo, de acordo com o MMA Fighting Global Rankings. Originalmente conquistando o título com atuação dominante contra Jéssica Andrade, Zhang perdeu o cinturão para Rose Namajunas apenas uma luta depois. Ela então recuperou o cinturão ao dominar Carla Esparza no UFC 281 e defendeu com sucesso o título contra Amanda Lemos em agosto passado. Agora Zhang espera fazer algo que nunca fez antes, defender com sucesso seu título duas vezes.

Na outra metade da primeira luta pelo título China x China na história do UFC, Yan tem sido a mulher esquecida dos 115 libras há algum tempo. Tudo isso acabou quando ela destruiu Jéssica Andrade no UFC 288, nocauteando-a no primeiro round e garantindo sua passagem para a luta pelo título do UFC. Agora Yan espera sair da sombra de Weili e se firmar como a maior lutadora chinesa da história do MMA.

Confira o blog ao vivo do co-evento principal do UFC 300 abaixo.