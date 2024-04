Blog ao vivo do UFC Vegas 90: Brendan Allen x Chris Curtis 2

Este é o blog ao vivo do UFC Vegas 90 de Brendan Allen e Chris Curtis, a revanche da luta principal dos pesos médios no sábado, em Las Vegas.

Com apenas 28 anos, Brendan Allen vive atualmente a melhor sequência da carreira, com seis vitórias consecutivas no peso médio do UFC, sendo cinco delas com mata-leão. A última vez que Allen sofreu derrota dentro do octógono foi em sua primeira luta contra Curtis, em 2021. Agora, “All In” tem sua chance de vingança enquanto continua sua investida no top 15 dos médios.

Presença no UFC desde 2021, Curtis se destacou como um lutador disposto a se destacar a qualquer momento, como fez na primeira luta contra Allen, quando atuou como substituto tardio apenas um mês após fazer sua estreia no UFC. Curtis atendeu a ligação novamente esta semana, já que Allen deveria enfrentar Marvin Vettori, então agora “The Action Man” tem a chance de passar para 2 a 0 sobre Allen e se reafirmar como um dos melhores pesos médios do planeta.

Confira o blog ao vivo do evento principal do UFC Vegas 90 abaixo.