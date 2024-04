Blogs ao vivo do UFC 300: passo a passo ao vivo de uma eliminatória histórica

O UFC 300 acontece neste sábado, tendo como atração principal a luta pelo título dos meio-pesados ​​entre Alex Pereira e Jamahal Hill, e também contando com a luta pelo título dos pesos palha entre Weili Zhang e Yan Xiaonan, e a luta pelo título “BMF” entre Justin Gaethje e Max Holloway.

Antes do início das maiores lutas, o MMA Fighting mantém blogs ao vivo para as cinco primeiras lutas da noite, começando com a luta de abertura da noite entre o ex-campeão peso mosca Deiveson Figueiredo e o ex-campeão peso galo Cody Garbrandt. Então confira nossos blogs individuais ao vivo para ver o resto do card, começando com Holly Holm x Kayla Harrison até o evento principal.

A ação começará no UFC 300 às 18h horário do leste dos EUA.

Confira o lance ao vivo abaixo.

Bobby Verde vs. Jim Miller

Pré-luta: Começamos muito bem esta noite e agora é hora da luta mais importante da noite. Sob nenhuma circunstância Bobby Green deveria vencer esta noite. Saiba que você é o seu papel, cara. Não tire de nós as boas vibrações.

E Bruce Buffer não fez nada ao anunciar Jim Miller. BOO.

Rodada 1: Os dois homens canhotos e Green imediatamente começam a conversar. Ele está apoiando Miller com as mãos para baixo, mas Miller acerta um grande gancho de direita que manda Green de volta e Miller está logo atrás dele. Green se levanta e se afasta e chuta frontalmente. Direito de agir por esses meninos.

Miller escolhendo suas entradas e atacando todos os níveis. Green tentando acertar chutes frontais e grandes ganchos. E Green começa a conversar. Green estabelece um alcance maior agora e Miller está errando em seus primeiros socos. O terceiro pousa, mas Green pode sair e contra-atacar. Acerte um grande problema ali mesmo. Miller lutando para navegar na faixa agora enquanto Green entra no ritmo.

Belo gancho de esquerda para Green. Ele é mais rápido lá e está encontrando vagas nas exchanges. O rosto de Miller está bastante vermelho. Miller vai dar chutes nas pernas com mais frequência agora porque suas mãos não estão chegando em casa.

OH!!! GRANDE MÃO ESQUERDA DE MILLER DÓI VERDE!!!! GREEN EM RETIRO E MILLER CORRENDO ATRÁS DELE. GREEN MANTENHA-SE NO TERRENO E DISPARA DE VOLTA! Miller recua e Green dá uma joelhada logo antes da campainha. Isso roubou a rodada para Miller!

MMA Fighting marca o round 10-9 Miller.

2 ª rodada: Miller machucou Green duas vezes e então ele definitivamente vence a rodada, embora Green tenha tido o controle do jogo durante a maior parte. E Miller voltou ao assunto. Ele está lutando com o coração e come um contra-ataque enquanto avança com um combo. Green apoiando Miller até a cerca agora.

Bom uppercut de Miller quando Green dispara. E agora Green está falando e brigando. Estamos lá dentro e os dois homens estão atirando-os. um canto “Mill-er” surge na multidão. Green está falando um pouco mais do que lutando efetivamente agora. Clássico Bobby Green. Mas ele acerta uma boa esquerda que corta Miller sob o olho direito.

Green começando a trabalhar agora. Miller vazando pelo nariz e Miller está se apalpando. Então Miller fica na cara dele. Green aceita e acerta três. Miller está sangrando bastante agora. Green acerta uma mão direita muito boa que ele acertou com fintas. Ele está acumulando danos agora e Miller está sendo pego hesitando.

Outra boa combinação para Green. Miller meio que está entrando em cena agora. Green marca Miller com um 1-2 que o faz recuar. Green está dando socos agora. Ele sente cheiro de sangue. Chute corporal para Miller, mas isso não é suficiente. Ele não pode vencer esse tipo de luta. E Green o marca novamente. Ele está levando Miller até a cerca e incendiando-o. Muito boa recuperação de Green.

O MMA Fighting pontua o round 10-9 Green, 19-19 no geral.

Rodada 3: Geralmente é aqui que Bobby Green começa a fazer algo idiota. E Miller diz ao seu canto que não consegue ver com o olho direito e quebrou o dedo. Mas ele está de volta lá.

Green ainda está falando. E a mesma coisa, socos diretos e chutes frontais mantendo Miller no espaço para levar uma surra. E Green acerta um monstro 1-2 que joga a cabeça de Miller para trás. Combinação verde à vontade. O corner de Miller está dizendo que ele pode arremessar, mas ele parece não querer fazer isso. Talvez ele esteja apenas caçando os US$ 300 mil.

Green lança combinações de cinco socos e Miller não consegue acompanhar. E ele está aberto e sangrando novamente na metade do caminho. Miller deixando essa luta escapar dele. Green está cheio de confiança agora e está batendo em Miller. Verde continua batendo.

Mas MILLER o marca! Mão esquerda enquanto Verde estava se movendo e Verde está conquistando agora! Miller trabalhando lá dentro e Green desiste. Ele está de pé, mas parece um pouco mais cauteloso. Miller teve uma chance, mas não aproveitou o suficiente e agora o ritmo está diminuindo.

Faltam 60 segundos e Green não está mais falando, ele está lutando com inteligência. Agora ele pede uma briga e Green machuca muito Miller!!!! Miller recua e cai! Verde por cima e Miller segurando a perna!! Verde tentando terminar! Miller aguenta sua vida e se levanta! Green contra a cerca e larga Miller!! Socos com pouco tempo mas não consegue a paralisação!! Que luta.

O MMA Fighting pontua o round 10-8 Verde, 29-27 Verde no geral.

Decisão Oficial: Bobby Green derrotou. Jim Miller por decisão unânime (30-27, 30-25, 29-26)

Pós-luta: A pontuação sugere que Green acabou de conseguir uma rodada de 10-7. Não odeie isso.

Green começa falando sobre sua vida e diz “Obrigado UFC por abençoar um pobre garoto negro como eu”. Então Green chama Paddy Pimblett, dizendo que lutará com ele em julho, em Manchester.

Boa chamada, ótimo desempenho de Green.

Deiveson Figueiredo x Cody Garbrandt

Pré-luta: OH SIM! Está aqui, pessoal! O UFC 300 está começando e em grande estilo entre ex-campeão x ex-campeão em uma luta que eu, pessoalmente, estou salivando há quatro anos.

As paralisações já começaram e a torcida já está animada. Já existem até estrelas ao lado da gaiola. Todo mundo conhece o negócio. É esse. Vamos!!!!!

Rodada 1: Ambos os homens são ortodoxos e sentem as coisas desde o início, de uma distância muito longa. Garbrandt tenta chutar as pernas e Figueiredo avança com uma direita que erra. Chute na panturrilha de Figueiredo e Garbrandt faz 1 a 2 na resposta. O choque de cabeças faz Figueiredo recuar por um momento. Ritmo muito lento nos primeiros 90 segundos.

Garbrandt avança e Figueiredo muda de nível, mas Garbrandt defende. Garbrandt dá um chute de capoeira e Figueiredo acerta seu próprio chute alto no queixo. Garbrandt come e voltamos ao espaço.

Figueiredo é quem detém o centro neste momento. Ainda em um ritmo lento, pois ambos querem explodir na hora certa. Garbradt continua atacando a perna dianteira de vez em quando. A grande gaiola está permitindo que Garbrandt evite a cerca. Estranha colisão e Figueiredo tenta rolar para uma perna, mas sem sorte.

Garbrandt avança com uma esquerda que cai enquanto Figueiredo se abaixa. Ele acertou o tempo, mas Figueiredo acerta um passo com a mão esquerda. Ainda com muita paciência dos dois homens e faltando 30 segundos para o fim, Figueiredo faz uma dobradinha e derruba Garbradt. Garbrandt aparece de volta, mas come a mão esquerda por causa do problema.

MMA Fighting marca o round 10-9 Garbrandt.

2 ª rodada: Figueiredo parecia ter problemas com a velocidade de Garbrandt naquela rodada. Mas Garbrandt ainda não estava tentando entrar em muitas discussões. Figueiredo sai rápido e ataca, Garbrandt pisa e acerta o contra-ataque, mas Figueiredo está na cintura e derruba Garbrandt no chão!

Figueiredo trava a posição e trabalha para um estrangulamento com triângulo de braço. Garbrandt defende mas rola de barriga e Figueiredo agora está montado nas costas e tem Garbrandt achatado! O figurão de Figueiredo e Garbrandt rola de costas e Figueiredo faz imediatamente um triângulo de braço. É apertado!!!!

Figueiredo está desmontado e acionando! Garbrandt está com um braço ali, mas isso está afetando-o lentamente. Garbrandt não está em pânico, mas está em um mundo de problemas. E Figueiredo foge e volta para a montaria, pois Garbrandt estava apenas sobrevivendo.

Garbrandt tenta explodir, mas Figueiredo o derruba de volta. Ele está denunciando as pernas e os ombros de Figueiredo. Figueiredo continua pesado aqui e Garbrandt não consegue sair. Faltam 90 segundos.

Garbrandt explode, mas Figueiredo passa e vai atrás! Triângulo de corpo travado e Figueiredo com braço embaixo do queixo!!!! E TEM A TOQUE!!!! QUEM VIU ISSO CHEGANDO?!?!?!

Decisão Oficial: Deiveson Figueiredo venceu. Cody Garbrandt por finalização (mata-leão) — Round 2, 4:02.

Pós-luta: Sério, quem pensou que Figueiredo iria finalizar Garbrandt? Tempos selvagens.

Figueiredo se diz muito feliz e agradece à torcida. Então ele pede a Dana White uma chance pelo título, dizendo que se sente muito bem com 135 libras. (Ele com certeza parecia bem). Então ele pediu o bônus de US$ 300.000.

Já começamos.