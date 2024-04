Bonés de guardião da luz verde da NFL para usar nos dias de jogo, Chris Jones não tem certeza se funcionam

EUum movimento significativo em direção aumentando a segurança do jogadora NFL deu sinal verde para o uso de Bonés de Guardião durante os jogos da temporada regular, a liga confirmou em Sexta-feira.

Os bonés dos guardiões só foram usados ​​durante os treinos

O NFL A decisão marca uma mudança fundamental na abordagem da liga para mitigar lesões na cabeça entre seus atletas.

Bonés de Guardiãoprojetados para oferecer proteção adicional contra concussões e traumatismos cranianos, têm sido essenciais durante os treinos para não-zagueiros e não-especialistas.

Agora, os jogadores terão a opção de incorporar esses bonés em seus equipamentos do dia do jogo, alterando potencialmente a aparência do NFL capacetes para Temporada 2024.

A aprovação segue uma revisão abrangente dos dados coletados nos últimos dois anos, indicando uma redução notável nas concussões entre jogadores que utilizaram Bonés de Guardião durante as sessões práticas.

NFL vice-presidente executivo de saúde e segurança, Jeff Millerressaltou a importância deste desenvolvimento, enfatizando o compromisso da liga em priorizar o bem-estar dos jogadores.

“Agora temos dois anos de dados mostrando reduções significativas de concussões entre jogadores que usam bonés Guardian durante os treinos, então os jogadores terão permissão para usar o boné durante os jogos na próxima temporada”. Miller disse.

“Além disso, há novos capacetes este ano que oferecem tanta – se não mais – proteção do que um modelo diferente de capacete combinado com um Guardian Cap. Esses desenvolvimentos representam um progresso substancial em nossos esforços para tornar o jogo mais seguro para os jogadores.”

No entanto, nem todos os intervenientes estão entusiasmados com o novo mandato. O bicampeão do Super Bowl, Chris Jones, do Kansas City Chiefs, expressou ceticismo em relação à eficácia do Bonés de Guardiãoquestionando seu impacto na segurança dos jogadores.

Jones chamou a decisão de “a coisa mais louca de todas”. Sua mensagem completa em X afirmou “Esta é a coisa mais louca de todas. Esses bonés não fazem diferença”

Jones’ crítica acrescenta uma camada de complexidade à conversa contínua em torno dos equipamentos de proteção no NFL.

Apesar da possível resistência, o NFL permanece firme nos seus esforços para introduzir medidas destinadas a salvaguardar os jogadores.

Juntamente com a aprovação Bonés de Guardião para uso em dias de jogo, a liga expandiu seu mandato durante os treinos, agora abrangendo defensores e recebedores.

Esta implementação mais ampla reflecte a NFL postura proativa na prevenção de lesões.

Fabricado por Guardião Esportescom base em Peachtree Corners, Geórgia, esses bonés representam um esforço colaborativo entre a liga e os parceiros da indústria para resolver o problema urgente dos ferimentos na cabeça no futebol. .

Num desenvolvimento paralelo, o NFL ampliou seu política uniforme para acomodar um terceira opção de capacete para as equipes, sinalizando um foco contínuo na saúde e segurança dos jogadores.

Equipes embarcando iniciativas de redesenho para o Temporada 2024 terá a oportunidade de incorporar designs de capacete alternativos, com disponibilidade mais ampla prevista para 2025.