Bônus pós-luta do UFC 300: Max Holloway recebe seu bônus de US$ 600 mil por nocaute lendário

Max Holloway é o novo campeão do “BMF”, e com um bônus de desempenho de apenas uma noite concedido pelo CEO do UFC, Dana White, para o UFC 300, ele é o maior ganhador de dinheiro extra.

Holloway conseguiu o que exigia ao nocautear Justin Gaethje, ganhando “Luta da Noite” e “Performance da Noite” por sua buzina na luta principal do UFC 300. Com um bônus duplo, ele ganhou US$ 600 mil. Gaethje, é claro, também ganhou US$ 300.000 por sua derrota.

De acordo com Aaron Bronsteter da TSN, Holloway ganhou um total de US$ 1.150.000 em bônus de “Performance da Noite”. Gaethje, por sua vez, levou para casa US$ 850 mil extras em bônus de desempenho.

O UFC 300 aconteceu no sábado na T-Mobile Arena, em Las Vegas. Card principal do evento transmitido ao vivo no pay-per-view ESPN+.

Apenas um outro lutador foi oficialmente beneficiário da generosidade de White – o ex-campeão meio-pesado do UFC Jiří Procházka ganhou US$ 300 mil extras por ter paralisado Aleksandar Rakic ​​no segundo round no card preliminar.