Brad Pitt critica o argumento restritivo do NDA de Angelina Jolie na guerra das vinícolas

Angelina Jolie está fazendo um grande alarido desnecessariamente por causa de um acordo de confidencialidade Brad Pitt queria que ela assinasse… pelo menos de acordo com Brad, que diz que ela e todas as celebridades assinam isso o tempo todo.

Nos documentos, obtidos pelo TMZ, Brad não nega querer que ela assine um, mas diz que não há nada oneroso ou amplo no NDA que ele apresentou a ela. Na verdade, ele diz que é muito bom para Angelina reclamar, porque seu advogado “propôs uma cláusula ainda mais ampla e mútua de não depreciação” a Brad em conexão com o divórcio deles .

Quanto ao motivo pelo qual ele queria que ela assinasse um contrato com a Miraval – ele diz que é apenas bom senso comercial. De acordo com os documentos, ambos concordaram que um NDA era necessário para “proteger a reputação da marca Miraval”.

Tradução: Brad não queria comprar a metade do Miraval para ela e depois fazer com que ela o destruísse em público, prejudicando assim o negócio.

Conforme informamos, Angelina apresentou seus próprios documentos na quinta-feira … acusando Brad de abuso físico durante o casamento – e antes do infame Briga de jato particular de 2016 com seus filhos. Brad negou essa alegação.