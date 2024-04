Brendan Allen vence Chris Curtis por decisão dividida em uma guerra de cinco rounds no UFC Vegas 90

Brendan Allen se vingou em sua revanche contra Chris Curtis depois de garantir uma vitória por decisão dividida na luta principal do UFC Vegas 90.

Originalmente enfrentando Marvin Vettori, que sofreu uma lesão que o tirou do card, Allen acabou tendo Curtis como oponente em um curto espaço de tempo. Em encontro anterior, Curtis derrotou Allen por nocaute em 2021. Desta vez, os pesos médios entraram em guerra por 25 minutos em uma batalha de ida e volta onde ambos tiveram seus momentos.

No final, a habilidade de Allen de marcar posições dominantes com sua luta agarrada e depois uma troca final onde ele desferiu uma saraivada de golpes para encerrar a luta o ajudou a garantir a vitória. Dois juízes marcaram a luta 49-46 e 48-47 para Allen, com o terceiro árbitro marcando 48-47 para Curtis.

Isso foi o suficiente para Allen receber a aprovação ao conquistar sua sétima vitória consecutiva e continuar subindo no ranking até 185 libras.

“Chris é durão pra caralho”, disse Allen sobre seu oponente. “Ele é baixo, é difícil atirar nele. Em cima da hora, tiro o chapéu para Chris.”

Alguns sucessos iniciais de Allen, incluindo um chute forte no corpo para abrir a luta, levaram a uma queda inteligente, onde ele imediatamente pegou as costas de Curtis. Allen travou o triângulo do corpo, mas Curtis finalmente se libertou para se levantar.

Com Curtis tentando diminuir a distância, Allen usou um soco para afastar seu oponente enquanto eles continuavam trocando socos. Apesar de ser conhecido por suas proezas no agarramento, Allen mostrou o constante aprimoramento com as mãos ao acertar Curtis com vários golpes fortes, principalmente no segundo round.

Uma forte mão esquerda apoiou Curtis durante uma troca, mas Allen se recusou a enlouquecer na tentativa de finalizar, optando por medir seus socos e procurar a melhor abertura possível. Curtis respondeu cavando o corpo com suas combinações e depois voltando para a cabeça.

A capacidade de atrair Allen para mais brigas permitiu que Curtis começasse a se conectar com mais regularidade. No meio do terceiro round, Curtis acertou Allen com um chute forte que o deixou com as pernas bambas momentaneamente, mas Allen rapidamente rebateu com uma queda.

A partir daí, Allen pulou nas costas enquanto Curtis se levantava, forçando Curtis a se defender contra tentativas de finalização enquanto os pesos médios se encostavam na jaula.

No reinício do quarto round, Curtis continuou a convidar mais trocas de boxe com Allen, onde ele normalmente acertava golpes mais limpos. Allen finalmente arrastou a luta para o chão, onde finalmente manteve o controle e realmente conseguiu chegar à montaria, mas ficou sem tempo antes que pudesse causar muitos danos a Curtis na tela.

Faltando cinco minutos para o final, Allen continuou voltando-se para o grappling, mas Curtis defendeu bem e se recusou a desistir de uma posição ruim. Curtis parecia o lutador mais fresco, mas não conseguiu tirar Allen de suas pernas quando finalmente o derrubou novamente antes de pegar as costas.

Curtis finalmente escapou, mas com o tempo se esgotando, Allen explodiu para frente com uma enorme joelhada saltitante e uma série de golpes que lhe permitiram encerrar a luta de forma enfática. Os replays mostraram que Curtis pareceu sofrer uma lesão no tendão da coxa que o deixou incapaz de realmente se defender naquela troca final, embora ele não tenha caído na tela até o final da luta.

Curtis teve que ser apoiado por seus treinadores enquanto a decisão era lida e ele finalmente saiu mancando do octógono antes de deixar a arena em uma maca. Não houve atualização imediata sobre sua condição após a luta.

Quanto a Allen, ele comemorou uma vitória corajosa sobre um adversário que já havia vencido por nocaute sobre ele no passado. Com sete vitórias consecutivas, Allen agora espera entrar na conversa pelo ouro ou talvez ter a chance de vingar a única outra derrota que sofreu no UFC.

“Onde está a disputa pelo título?” Allen gritou. “Ninguém tem a sequência que eu tenho. E aí? Drico [du Plessis] você sabe que vou dar uma surra nessa bunda. Venha pegar esse negócio. Se eu não conseguir Dricus, Sean [Strickland] vamos voltar atrás.”