Brett Veach revela detalhes desconhecidos da escolha de Patrick Mahomes no draft do Chiefs

Dapesar de ter sido selecionado como a 10ª escolha geral para o Chefes de Kansas City no rascunho, Patrick Mahomes não assumiu imediatamente a função inicial. Em vez disso, ele passou sua temporada de estreia como reserva para Alex Smith.

Brett Veach, GM dos Chiefs lançar luz sobre Mahomes‘ rascunho da dinâmica durante uma aparição no podcast “Kevin Harvick’s Happy Hour”. Veach discutiu como o Chefes cuidadosamente gerenciado Mahomes‘transição para a NFL, visando uma mudança suave de Smith para Mahomes.

A decisão de ter Mahomes aprenda por trás Smith foi estratégico, com o Chefes reconhecendo a complexidade das ofensas da NFL em comparação com as estratégias de nível universitário. Eles queriam Mahomes para se adaptar gradualmente às complexidades das jogadas e esquemas da NFL.

Veach enfatizou a importância de não ter pressa Mahomes sob os holofotes despreparados, compreendendo a imensa pressão e os riscos envolvidos. Ele também reconheceu os possíveis arrependimentos que advêm da passagem de outros jogadores talentosos no draft.

“A única coisa que o treinador [Andy Reid] e eu acreditei estava trazendo Pat aqui e permitindo que ele apenas processe defesas, coberturas e tendências e como dominar a proteção de passe e onde você mudará sua linha e para onde enviará seus running backs para pegar diferentes pacotes de blitz”, Veach disse.

Tendo conquistado três títulos em quatro participações no Super Bowl Mahomes passou a ser considerado um dos melhores quarterbacks da história da NFL.