Briga de fãs entre Padres e Giants se transforma em Royal Rumble no saguão do Petco Park | VÍDEO

Tele Temporada 2024 da MLB está apenas começando, mas a briga entre Padres de San Diego fãs e Gigantes de São Francisco os fãs já estão em forma no meio da temporada. Um corpo a corpo feio estourou no saguão em Parque Petco como várias brigas entre fãs foram capturadas em vídeo ao mesmo tempo, deixando a segurança lutando para acabar com a violência.

Briga de fãs da MLB se transforma em Royal Rumble

Pelo menos quatro homens estiveram envolvidos na violenta altercação. O vídeo começa com dois deles lutando no chão. Um terceiro entra em cena pronto para se juntar à luta, mas passa por eles e dá um soco voador em um torcedor desavisado dos Padres com uma camisa número 44 rosa e branca.

O timing dramático e o trabalho de câmera pareciam algo saído de WWE. Quando a segurança chegou ao local, o vídeo voltou para os dois homens originais que estavam no chão, agora de pé e atacando um ao outro novamente.

Eventualmente, a segurança colocou as coisas sob controle. De acordo com TMZque publicou a filmagem online, nenhuma palavra surgiu sobre se alguém sofreu lesões significativas ou se houver prisões foram feitos.

Mais violência no Petco Park

Não foi o único interação violenta no Petco Park durante o NorCal contra SoCal série de rivalidade. Na noite anterior, um O vídeo se tornou viral de uma torcedora do Padres dando um tapa em um torcedor do Giants na cara antes que ele a empurrasse de volta.

São Francisco e São Diego dividir a série 2-2. No entanto, a erupção de violência desnecessária no estádio era de maior preocupação. Os fãs desejam um ambiente seguro para levar suas famílias e desfrutar de um jogo de bola, mas muitas vezes esse tipo de vídeo chega às manchetes.