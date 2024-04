Briga entre Kate Middleton e Meghan Markle: elas vão se desculpar?

Kate Middleton não exigiria um pedido de desculpas para pôr fim à sua rivalidade de longa data com Meghan Marklede acordo com um especialista real.

O relacionamento da dupla está sob escrutínio desde então Príncipe Harry documentou suas amargas consequências em seu livro de memórias de estreia, ‘Spare’, lançado em 2023.

Houghton Hall: A luxuosa mansão onde Kate Middleton pode se recuperar da quimioterapia

O duque de Sussex disse ter encontrado Meghan chorando “no chão” depois de uma discussão com Kate sobre vestidos de dama de honra antes do casamento, cinco anos atrás.

Meghan e Kateambos de 42 anos, mal trocaram uma palavra desde que, após vários desentendimentos entre seus maridos, Príncipe William e Príncipe Harrycom os irmãos também não se dando mais bem.

Especialista real e autor Tom Quinn acredita que Middleton não exige desculpas para consertar seu relacionamento – mas a ex-atriz de Suits Meghan “definitivamente faz”, sugerindo que ainda há algum sangue ruim residual.

“Kate definitivamente não quer um pedido de desculpas, mas Meghan definitivamente faz”, disse ele ao The Mirror.

“William apenas pensa que a coisa toda é uma tempestade em uma xícara de chá e não consegue entender por que seu irmão não consegue superar o tipo de briga que muitos irmãos têm que passar.

“Meghan e atormentar sentem-se magoados pela forma como foram tratados quando eram membros trabalhadores da família real e William e Kate sentem que foram maltratados uma vez atormentar e Meghan esquerda e atormentar publicou Spare.”

O ramo de oliveira indesejado de Kate e William

Quinn também afirmou recentemente William e Kate realmente convidado atormentar e Meghan à Inglaterra para uma visita na tentativa de reparar as relações entre eles, junto com as crianças Archie e Lilibete.

A principal questão em jogo é a da segurança. Devido ao facto de o casal já não ter segurança financiada pelos contribuintes quando visita o Reino Unido, têm de pagar do próprio bolso os seus próprios guardas e encaram o risco de recorrer a empresas privadas como um risco demasiado grande por enquanto.

“Não tem jeito Meghan traria as crianças para o Reino Unido”, Quinn adicionado.

“William e Kate sugeriram que Meghan e Harry trazem os filhos e que os dois casais e suas famílias tentam fazer as pazes, mas a sugestão não leva a lugar nenhum até agora.”