Britney Spears considera uma mudança que lhe renderia mais dinheiro do que sua última turnê: Abrindo uma conta OnlyFans

Britney Spearsa icônica ‘Princesa do Pop’, tem estado no centro de rumores especulativos com discussões em torno de sua mudança potencialmente inovadora para ingressar no OnlyFans, uma decisão que pode redefinir sua carreira e futuro financeiro.

Desde a sua emancipação de uma tutela que restringia significativamente a sua autonomia, Lanças assumiu uma postura ousada em sua trajetória profissional, declarando em janeiro que jamais retornaria ao setor na mesma função.

O vídeo picante de lingerine de Britney Spears esquenta as redes sociais… de novo

Esse pivô ocorre após uma série de revelações pessoais e postagens sinceras nas redes sociais, que chocaram e encantaram os fãs com sua jornada.

Lanças‘ consideração de Apenas fãs como plataforma significa mais do que apenas uma mudança de carreira; marca uma recuperação dramática de sua imagem e agência.

Esta decisão é influenciada pelas histórias de sucesso de outras figuras públicas da plataforma, como Bela Thorneque supostamente ganhou US$ 1 milhão nas primeiras 24 horas no site.

O potencial de ganho financeiro é impressionante, com especialistas prevendo que Lanças poderia ultrapassar os que ganham mais, possivelmente arrecadando entre US$ 13 milhões e US$ 18 milhões apenas no primeiro mês, de acordo com insights de Celeste Franklin da Agência Plush.

Essa mudança não apenas eclipsaria os ganhos de suas turnês anteriores, como os US$ 54 milhões arrecadados com ‘Piece of Me’ em 2018, mas também poderia fazer com que sua renda anual com OnlyFans ultrapassasse US$ 100 milhões.

A comparação é surpreendente, dada a natureza cansativa das viagens versus o modelo direto ao consumidor da plataforma, que oferece uma combinação única de intimidade e lucratividade.

No entanto, Lanças‘ aventure-se em Apenas fãs permanece especulativo. As preocupações sobre ser rotulada ou reduzir sua carreira multifacetada a uma série de postagens explícitas são genuínas.

O futuro de Spears: cantando ou OnlyFans

Segundo fontes próximas a Spears e relatos do TMZ, enquanto a possibilidade de ingressar no OnlyFans está sendo considerada, Lanças ainda não se comprometeu totalmente com este caminho.

Ela permanece cautelosa ao mergulhar em um empreendimento que poderia restringir sua personalidade pública a conteúdo exclusivamente adulto.

Enquanto isso, Lanças‘, os fãs e o público em geral ficam pensando nas implicações de tal movimento.

Se ela decidir ingressar no OnlyFans, isso não apenas marcará um momento significativo em sua libertação pessoal, mas também na evolução do relacionamento entre celebridades e seus fãs na era digital.

Lanças‘O sucesso potencial na plataforma poderia encorajar outros artistas a explorar caminhos semelhantes, alterando fundamentalmente o cenário das interações entre celebridades e fãs e a monetização da fama.