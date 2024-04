Britney Spears faz acordo com Jamie, não ganha dinheiro e paga honorários advocatícios

Britney Spears resolveu sua disputa legal com seu pai, Jamie Spears e em uma reviravolta impressionante, Jamie não está pagando um centavo a Britney, mas Britney está pagando as contas legais de Jamie… TMZ descobriu.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… o caso foi resolvido discretamente e Britney está furiosa. Disseram-nos o advogado dela, Matheus Rosengartgarantiu que ela tinha um caso sólido, mas no final, ela está pagando as contas legais de Jamie, que, segundo nos disseram, totalizam mais de US $ 2 milhões.