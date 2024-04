Britney Spears fica completamente nua na praia novamente: Que delícia linda!

Britney Spears surpreendeu novamente seus seguidores com novas imagens dela completamente nua na praia, compartilhadas através de sua conta no Instagram.

O Cantora de 42 anos não tem medo de exibir o corpo e provou isso mais uma vez com um carrossel de fotos, que sim, cobre estrategicamente suas partes íntimas com emojis de flores.

O vídeo mais recente de Britney Spears desperta preocupações dos fãs sobre sua segurança e bem-estarInstagram

Nas imagens, Lanças ostenta seu cabelo loiro esvoaçante, sua marca registrada, enquanto usa apenas um par de óculos escuros. Esta não é a primeira vez que a pop star compartilha fotos nesse estilo, já que recentemente postou imagens semelhantes durante férias tropicais.

Britney Spears desativa comentários em suas postagens

A postagem originalmente permitia comentários, mas a cantora optou por desativá-los, talvez antecipando o rebuliço que suas fotos provocantes poderiam causar.

Além dos instantâneos, Britney compartilhou vários vídeos e uma postagem de texto em que revela que sua parte favorita das férias foi ficar “nua na água”.

“Que lindo presente para mim mesma!!! Acredito em Deus novamente toda vez que vou para este destino e provavelmente não há outra pessoa que se sinta tão abençoada quanto eu toda vez que saio! Mas desta vez voltarei mais cedo.” !!! Jogo de xadrez!! Quando as pessoas dizem que estamos tão felizes por vocês, eu fico tipo, bem, como é que todos vocês ficaram ofendidos quando eu não estava no caixão no meu funeral ??? Brincadeira !!!”, escreveu ela

Esse tipo de fotos de Lanças não são novidade, já que ela compartilhou um trio deles há algumas semanas, algo que parece agradar seus mais de 42,4 milhões de seguidores no Instagram.

Claro, ‘A Princesa do Pop’ também desativou os comentários daquele post e, além disso, parece ser a mesma praia, então as fotos podem ser desse mesmo dia. Muitos fãs demonstraram interesse em conhecer o local.