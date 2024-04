Britney Spears rebate o veredicto no julgamento contra sua família: não houve justiça

Britney Spears não está satisfeito com o veredicto de um juiz, que finalmente resolveu o polêmico caso de tutela. Foi uma relação tóxica que se complicou ao longo da sua carreira artística e que acabou por prejudicá-la profissionalmente, mas também emocionalmente.

Aliás, a ‘Princesa do Pop’ publicou no domingo uma mensagem dramática nas suas redes sociais, onde lamentou não sentir que a justiça foi feita, alegando que devido às formas como foi ferida, não há consequências suficientes para seus agressores.

O vídeo mais recente de Britney Spears desperta preocupações dos fãs sobre sua segurança e bem-estarInstagram

“Na verdade, eu estava certo sobre os danos nos nervos nas minhas costas!!!” ela escreveu em uma foto de topless excluída. “Agora eu tenho que fazer acupuntura [sic] todos os dias da minha vida!!!!”

“Se as pessoas soubessem que eu tive que rastejar até minha porta uma vez!!!” ela continuou. “Minha família me machucou!!!! Não houve justiça e provavelmente nunca haverá!!!”

Esses comentários foram feitos dias depois que um tribunal resolveu oficialmente seu caso de tutela com seu pai para conceder sua emancipação:

“Como ela desejava, sua liberdade agora inclui o fato de que ela não precisará mais comparecer ou se envolver em tribunal ou se envolver em processos judiciais neste assunto”, disse seu advogado, Matheus Rosengartde acordo com a página seis.

Este novo acordo jurídico substitui o acordo jurídico, que Jamie promulgado em 2008no qual assumiu o controle dos processos financeiros, pessoais, profissionais e médicos de sua filha.

Antes do término da tutela em novembro de 2021, Britney acusou seu pai de 71 anos de forçá-la a receber tratamento em um centro de reabilitação, onde a fez tirar a roupa na frente da equipe.

Ela também afirma que foi forçada a inserir um DIU para evitar ter mais filhos.

A cantora deu mais detalhes em seu livro publicado em 2023, ‘The Woman in Me’, onde afirma que seu pai a via apenas como uma ferramenta para “ajudar seu fluxo de caixa”. Na verdade, no julgamento, Os advogados de Britney provaram que Jamie pagou a si mesmo cerca de US$ 6 milhões durante os 13 anos serviu como tutor de sua filha, já maior de idade.

Na verdade, Britney continua afastada do pai, que sofre de diversos problemas de saúde e que já conseguiu melhorar o relacionamento com a mãe e a irmã, Jamie Lynn Spears, 33.

O pedido de justiça de Britney Spears

A cantora de 42 anos afirma que no julgamento houve um grupo de pessoas anônimas que ficaram sentados e “não fizeram absolutamente nada” durante “meses” enquanto ela sofria abusos.

“Da forma como fui criado sempre me ensinaram a formação do certo e do errado, mas as duas pessoas que me criaram com esse método me machucaram!!!” ela acrescentou, apontando para seus pais, Jamie e Lynne Spears.

E ainda garantiu que prefere fazer este tipo de comentários com insinuações, em vez de confrontá-los diretamente porque não acha seguro falar com eles “cara a cara”, embora também garanta que sente saudades da sua casa em Louisiana , onde morou quando criança.

“Eu gostaria de poder visitar, mas eles levaram tudo!!!” ela escreveu.