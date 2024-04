Brittany Mahomes deslumbra com novo visual que vai chamar a atenção de Patrick

EUA intriga segue onde quer que Patrício e Brittany Mahomes ir. Este casal poderoso entre casais poderosos atrai olhares e atenção em todos os lugares – inclusive em um Sporting Kansas City jogo, onde Bretanha arrasou com um look inesquecível.

Brittany Mahomes tem sido um pouco camaleônica ultimamente, mudando seu penteado para uma reação relativamente silenciosa de seu marido superstar. Mas no sábado, ela pareceu adotar uma nova personalidade, vestindo uma combinação de roupas antigas que trouxe de volta memórias de uma época passada.

Patrick Mahomes e esposa Brittany capturados em vídeo enfrentando um desafio comum que todos os homens conhecem

Paginação Sporty Spice…

Entrando Estádio Ponta de Flecha no sábado, Patrick e Brittany estavam vestidos de maneira um pouco diferente do que você poderia esperar. Patrick, vestindo um azul marinho Sporting KC jersey e jeans desgastados, caminhou lado a lado com Brittany – canalizando seu interior Garota das especiarias em um visual inspirado na década de 1990.

Muitos pensaram que Brittany, vestindo uma camiseta de corrida e pinturas cargo estilo track, estava prestando homenagem a Melanie Chisholm — mais conhecido como Tempero esportivoum dos cinco Meninas das especiarias que conquistou o mundo da música nos anos 90. Ela também tingiu o cabelo ruivo de volta ao loiro familiar para a ocasião.

Reunindo-se com Reid

Enquanto isso, Patrick se encontrou com Andy Reidseu treinador principal com o Chefes de Kansas Cityacompanhando toda a acção entre o Sporting KC e os visitantes Inter Miami. Reid está presumivelmente empenhado na preparação para o Draft de 2024 da NFL semana que vem, mas ele passou por aqui Ponta de flecha para ver alguns fogos de artifício da MLS.

Os Mahomes ficaram impressionados com o rali do Inter Miami, realizado diante de mais de 70 mil espectadores. O Chefesbuscando pela terceira vez consecutiva Super Bowl campeonato na próxima temporada, espera retornar em setembro a esse tipo de apoio vociferante.