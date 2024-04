Brittany Mahomes distraiu seu marido Patrick durante o Draft da NFL com seu atraente top de cristal

Brittany Mahomes chamou a atenção no tapete vermelho do Time 100 Gala de 2024 em Nova York na quinta-feira, fazendo uma declaração impressionante em um conjunto brilhante. A esposa de Chefes de Kansas City quarterback Patrick Mahomes deslumbrado com um top adornado com fios de cristais feitos à mão, distraindo a estrela da NFL durante o Draft de 2024.

BretanhaO traje atraente de foi cortesia da marca com sede em Hong Kong Ou Leefundada em 2014 por Cheryl Leung. A ex-jogadora de futebol complementou seu look com pulseiras de diamantes, complementando o tema cintilante de seu look.

Patrick e Brittany Mahomes em uma mini lua de mel selvagem enquanto comemoram o aniversário de um amigo

No tapete vermelho, Bretanha posou ao lado do marido, que estava entre os homenageados da Time 100 deste ano. Patrício optou por um look formal todo preto, combinando um blazer de smoking com uma camisa.

Isso marcou Patrick Mahomes‘terceiro ano consecutivo na lista Time 100. Em 2024, Mahomes garantiu seu status de quarterback três vezes vencedor do Super Bowl, levando seu time à vitória no campeonato no início do ano.

“Você tem que construir uma carreira consistente”, Mahomes disse à TEMPO.

“Você vê isso em qualquer esporte. Tive uma ótima corrida. Acho que fiz um ótimo trabalho até agora. Mas é difícil tirar o que Tom [Brady] fez por tanto tempo, o que Peyton Manning fez, ou Aaron Rodgers.

“Há tantos caras, eles estiveram em um nível tão alto por tanto tempo. Para estar nessa conversa, você tem que fazer isso ano após ano. que você fez isso no ano anterior.”

Uma lista repleta de estrelas

Juntando-se Mahomes na lista estavam atletas como Max Verstappen, Siya Kolisi, A’ja Wilson, Jenni Hermoso e Sakshi Malik. A lista também contou com homenageados de diversas outras áreas, incluindo Dois Lipa, America Ferrera, Taraji P. Henson, Fantasia Barrino, Michael J. Fox e Jensen Huang.