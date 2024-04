Brittany Mahomes faz outro retorno deslumbrante em micro biquíni que deixa pouco para a imaginação

Tele divulgou uma foto de biquíni com Brittany Mahomes mais uma vez gerou alvoroço nas redes sociais, quando a Sports Illustrated revelou uma imagem da esposa do quarterback do Chiefs vestindo o atraente conjunto de duas peças, complementado por um chapéu de cowgirl.

Esta não é a primeira vez Mahomes, de 28 anos, cativou o público através do SI. Fevereiro passado marcou sua estreia na revista com uma sessão de fotos escaldante que mostrou seu físico impecavelmente esculpido, deixando pouco para a imaginação. A mãe de dois filhos exalava confiança ao posar para a câmera.

Brittany Mahomes pede ajuda com urgência para seu problema de pele, mas não consegue encontrar uma maneira de resolvê-loInstagram

“Trazendo Belize de volta com um flashback de filme” Bretanha legendado.

A imagem capturou o fascínio de Brittany enquanto ela estava de costas para a câmera, vestida com um biquíni vermelho vibrante que lembrava o Chefes de Kansas City‘ cores, finalizadas com um chapéu de cowgirl tendo como pano de fundo a praia.

Mahomes‘A aparição na SI despertou expectativa poucos dias antes do Super Bowl LVII, quando ela apareceu na capa vestindo uma variedade de maiôs e biquínis vermelhos em uma série de fotos sensuais.

O que Brittany Mahomes disse sobre a sessão de fotos?

Expressando sua gratidão pela oportunidade, Mahomes revelou seu espanto ao receber a ligação da Sports Illustrated.

“Estou muito honrada e ainda sem acreditar”, ela transmitiu à Sports Illustrated.

“Como uma garota de Tyler, Texas, que realmente só conhecia esportes, nunca, em um milhão de anos, pensei que estaria na questão dos trajes de banho da SI. Estou muito grata por esta oportunidade.”

Seu marido venceria o Superbowl, marcando seu segundo triunfo consecutivo e o terceiro no total em sua carreira.

Os dois estão juntos desde a escola e têm dois filhos juntos.