Bronny James é destruído por executivos anônimos da NBA por decisão de entrar no draft

Bronny James não era esperado que declarasse para o Draft da NBA depois de apenas uma temporada em USC. Após um sério susto no coração, James voltou a jogar 25 jogos durante seu primeiro ano, mas não era uma grande parte da equipe.

Apesar de média inferior a cinco pontos por jogo, James decidiu entrar no próximo rascunho de qualquer maneira. Muitos especularam que é porque seu pai, LeBronquer jogar uma ou duas temporadas com Bronny antes de partir rumo ao pôr do sol.

Bronny James foi forçado a se abaixar no aro em um beco alto e enterrar para a USC

O problema desse plano é que A equipe da NBA deve realmente recrutar Bronny ou contratá-lo como agente livre. E isso não é exatamente um dado adquirido.

Bronny James é uma perspectiva verdadeiramente polarizadora do Draft da NBA

Kevin O’Connor do The Ringer entrevistou recentemente vários Funcionários da equipe da NBAe suas avaliações sobre o futuro de James foram brutalmente honestas, para dizer o mínimo.

Bronny está longe de estar pronto. Ele deveria voltar para a escola para se desenvolver em seu próprio ritmo ou corre o risco de se perder na confusão, esteja ou não jogando com seu pai… Provavelmente há três rodadas de candidatos mais talentosos do que Bronny nesta classe. Gerente Geral da NBA

Isso segundo um gerente geral da liga que, obviamente, não quis revelar sua identidade.

Dado que os gerentes gerais são geralmente os que têm a palavra final na seleção dos jogadores no draft, isso é extremamente preocupante para as perspectivas de James.

Bronny é um guarda subdimensionado e não atirador. O tiro parece bom, mas não entra. Esses caras me assustam mais. É falta de tato ou mental e, de qualquer forma, isso leva anos para ser corrigido. Escoteiro da NBA

Essa citação veio de um olheiro de outro time. O olheiro também acrescentou que não acredita que Bronny jogaria melhor com companheiros de equipe mais talentosos, dizendo que “ele teve jogadores melhores este ano e ainda foi ineficiente“.

O terceiro funcionário da NBA entrevistado, um “executivo de front office“, foi um pouco mais legal que os outros dois.

Ele jogou extremamente duro. Era evidente que seu nível de habilidade precisava de tempo para se desenvolver, e isso certamente é bom para um cliente em potencial. Executivo da NBA

Está claro que James será uma perspectiva muito polarizadora nos próximos meses.