Bronny James está ‘nem perto de estar pronto’ para a NBA, afirma o GM anônimo

Aparentemente há críticos Bronny James‘jogo nos escritórios da NBA também … porque um gerente geral declarou esta semana LeBronO filho de ‘não está nem perto de estar pronto’ para jogar na Associação agora.

O GM fez os comentários para A campainhade Dan Conner … enquanto falava sob condição de anonimato.

Não parecia que o executivo detestasse totalmente o conjunto de habilidades do jovem de 19 anos – na verdade, ele pareceu elogiar a capacidade defensiva do adolescente – mas pareceu deixar claro que LBJ Jr. precisa de mais tempero antes de poder prosperar nos profissionais como papai.

“Ele deveria voltar à escola para se desenvolver em seu próprio ritmo”, disse o GM, “ou corre o risco de se perder na confusão, esteja jogando ou não com o pai”.

O GM continuou dizendo que acredita que há cerca de 90 candidatos que ele colocou à frente do ex-All-American do McDonald’s na turma de draft de 2024.

“Escolher Bronny tem mais a ver com chamar a atenção de LeBron agora do que desenvolver o próprio Bronny”, disse o GM.

Outro oficial da NBA – um olheiro que também falou sob condição de anonimato – também não teve as palavras mais gentis a dizer sobre Bronny… observando que ele estava preocupado sobre como o tiro do jovem James não caía com frequência suficiente enquanto ele era calouro na USC.

“O chute parece bom, mas não entra”, disse o olheiro. “Esses caras me assustam mais. É falta de tato ou mental e, de qualquer forma, isso leva anos para ser corrigido.”

Claro, há muitos que discordam. Ex-estrela da NBA Barão Davis você acabou de me dizer TMZ Esportes na semana passada ele acha que há uma chance, Bronny tem melhor desempenho na liga na próxima temporada do que na USC este ano. LeBron também disse repetidamente que acredita que seu filho tem jogo mais do que suficiente para sobreviver.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZSports. com