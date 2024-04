Bronny James se declarará oficialmente para o Draft da NBA de 2024: ele jogará com LeBron?

Lebron James tem mantido a esperança de um dia poder jogar ao lado do filho mais velho, Bronny James na NBA. Depois de apenas um ano em USC jogando para o Troianos, o filho mais velho de LeBron está tomando uma decisão que pode ser considerada precipitada. De acordo com ESPNBronny James decidiu se declarar para o Draft da NBA de 2024 com a tenra idade de 19 anos. Bronny não sai do NCAA portal de transferências também com esta decisão, pois ele permanece aberto à possibilidade de jogar em um programa universitário diferente. O objetivo de Bronny é manter um certo nível de flexibilidade, entendendo que ele ainda pode continuar jogando basquete universitário, se quiser. Nos próximos meses, a agenda de Bronny James será selvagem e até difícil de seguir.

LeBron James reage seriamente aos rumores em torno de seu filho Bronny na USCTwitter

A estratégia de Bronny James para chegar à NBA

Shams Charania do Atlético também confirmou que o plano de Bronny James é malhar e visitar times da NBA durante o verão, enquanto ele toma uma decisão preliminar com base em seu desempenho durante esses treinos. Houve relatos iniciais de que Bronny se comprometeria com a Duquesne University nos próximos dias, mas este relatório torna o Draft da NBA ainda este ano imperdível. Ainda não é certo se Bronny James se tornará um novo NBA jogador ou o que Lebron James está tentando fazer para entrar no mesmo time que seu filho. Mas esta decisão de Bronny James pode significar o fim da carreira profissional de LeBron James.

Deve Bronny James ser selecionado por uma franquia da NBA, Lebron James só precisará entrar no mesmo time e jogar uma única temporada com o filho antes de desistir. Bronny emitiu um comunicado agradecendo à USC pelo apoio durante um dos momentos mais difíceis de sua vida e revelou sua decisão. Sua intenção com isso é ver se ele está preparado para ser um jogador da NBA ou não. Se ele atingir seus objetivos, será interessante ver o quão alto ele chegará no ranking do Draft da NBA e quais NBA franquia decide recrutá-lo.