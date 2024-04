Bronny James toma decisão que pode abalar o basquete universitário e perturbar LeBron James

TOs holofotes sempre parecem estar voltados para Bronny James – quer o jovem de 19 anos queira ou não. Filho mais velho da lenda da NBA, LeBron James, a expectativa e o entusiasmo acompanham Bronny desde o ensino médio, e seu compromisso de ingressar no time de basquete USC Trojans foi altamente divulgado. Mas a temporada de calouro de Bronny não correu conforme o planejado – e, como resultado, seu futuro no basquete está no ar.

Bronny sofreu uma parada cardíaca durante o verão que atrasou o início de sua carreira na NCAA. Depois de postar estatísticas abaixo das expectativas quando era calouro – e com seu papel incerto após a saída do técnico dos Trojans – Bronny tomou uma decisão que pode causar um terremoto no basquete universitário masculino.

Bronny entra no portal

Segundo relatos na noite de terça-feira, Bronny James está entrando no portal de transferências, pois pretende deixar a USC e jogar em outra escola em 2024/25.

Bronny, um armador de 6’4 ”, teve média de 4,8 pontos e 37 por cento de arremessos em 25 jogos nesta temporada. Ele jogou 19 minutos por jogo enquanto o USC mancava para uma temporada de 15-18, perdendo o torneio da NCAA. James escorregou em simulações de draft da NBA ao longo do ano, e LeBron tuitou com raiva uma defesa de seu filho em fevereiro, que foi criticada pela mídia.

Uma escolha lógica para Bronny seria se transferir para o estado de Ohio, onde LeBron tem laços estreitos que datam de sua infância. Os Buckeyes perderam o torneio nesta temporada e contrataram um novo técnico, Jake Diebler, embora não se saiba se Bronny gosta da opção de se mudar para Columbus – ou quando ele tomará sua decisão de transferência.

O fator Enfield

Bronny foi recrutado para a USC por Andy Enfield, que deixou o cargo de técnico dos Trojans para assumir o mesmo cargo na Southern Methodist University, no Texas. A saída de Enfield foi provavelmente a gota d’água para Bronny enquanto ele superava sua difícil primeira temporada no futebol universitário.

Enfield passou 11 temporadas na USC e registrou um recorde de 220-146 com cinco participações em torneios da NCAA. Ele guiou os Trojans à Elite Oito em 2021, mas o programa não passou do primeiro fim de semana do torneio em nenhuma de suas outras participações. A campanha de 2023/24 foi a primeira temporada de derrotas da USC desde 2018/19.