Bruno Silva perdeu temporariamente 30 por cento da visão em um olho devido à falta de Chris Weidman no UFC Atlantic City

Bruno Silva ainda se recupera das lesões sofridas na luta contra Chris Weidman no UFC Atlantic City.

Silva voltou a Curitiba, no Brasil, após enfrentar o ex-campeão dos médios em Nova Jersey, no último sábado. Ele visitou um oftalmologista para verificar seus olhos depois de ser cutucado em ambos os olhos por Weidman. Ele disse que o médico comparou os resultados dos testes com a maioria dos exames oftalmológicos e notou uma clara diminuição na visão causada pelas cutucadas nos olhos.

“[Weidman] cutuquei os dois olhos e o exame mostrou que perdi 30% da visão em um dos olhos”, disse Silva ao MMA Fighting. “Mas o médico não acha que seja permanente, ele acha que vai voltar rápido. Terei que voltar lá na próxima semana para outro teste.”

A luta inicialmente foi considerada uma vitória por nocaute técnico para o americano. Em seguida, a decisão foi revertida para decisão técnica, apesar da sequência final de Weidman ter começado com cutucadas flagrantes em ambos os olhos.

A equipe de Silva pretende recorrer da decisão junto ao Conselho de Controle Atlético de Nova Jersey, que supervisionou o evento. Ele espera reverter a derrota para um jogo sem competição.

“O árbitro foi bizarro”, disse Silva ao MMA Fighting no dia seguinte à luta. “Ele estragou tudo, e depois estragou tudo, o mínimo que eles poderiam fazer é não haver competição. Sem chance. Ele colocou o dedo dentro do meu olho.”

“Achamos que é difícil para Chris Weidman aceitar uma revanche, mas o no-contest seria justo”, acrescentou. “Vamos ver o que o UFC faz. Eu só quero que as coisas sejam feitas da maneira certa, da maneira justa. Eu fui lá e lutei e você não viu nenhuma maldade da minha parte.”

A entrevista completa com Bruno Silva está no episódio desta semana do MMA Fighting’s Trocação Franca podcast.