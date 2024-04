Bryan Hearne critica Dan Schneider por desculpas e pede mudanças reais

TMZ. com

Estrela de “Tudo Isso” Bryan Hearne não está impressionado com Daniel Schneider o pedido de desculpas … andaime TMZ o mea culpa do criador da TV foi um monte de besteira.

Conversamos com a ex-estrela infantil da Nickelodeon no LAX, onde Bryan criticou o vídeo de desculpas de Dan como “louco”… chamando-o de uma tentativa de esmagar a controvérsia causada pela série documental ‘Quiet on Set’.