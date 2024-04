Buffalo Bills pode já ter um superastro de agente livre WR em sua mira para substituir a negociação de Stefon Diggs

TO Buffalo Bills chocou a Máfia dos Bills depois que eles trocaram seu wide receiver Stefon Diggs para o Houston Texans, agora há quem acredite que o time está em negociações com um superstar que WR precisará ocupar o lugar de Diggs.

Odell Beckham Jr. para as contas?

Acredita-se que Odell Beckham Jr. esteja se aproximando dos Bills depois que há rumores que sugerem que eles têm um interesse mútuo no ex-Patriot, está atualmente jogando pelos Ravens, porém, agora que ele é um agente livre, as coisas podem mudar.

Uma das coisas com que os projetos de lei estão lidando é uma difícil situação de teto salarial e serão necessárias decisões e ações importantes para reestruturar negócios e esperar ter uma oportunidade para Odell Beckham

Embora os Bills tenham Khalil Shakir, Curtis Samuel, Mack Hollins, Justin Shorter, Andy Isabella, KJ Hamler, Tyrell Shavers e Bryan Thompson, eles não mostraram nenhum desempenho notável deles, então um veterano como Beckham Jr. mudar muitas coisas.

Com a troca de Digg, parece que Buffalo está passando por uma profunda reconstrução, já que não conseguiu garantir uma vaga no Super Bowl e muito menos um campeonato, mas tem estado na chave dos playoffs continuamente nos últimos 5 anos, o que significa que há esperança para Búfalo.

Diggs não foi o único que deixou o time, pois eles também trocaram Tre’Davious White e Jordan Poyer e adoçaram o pote na negociação do Houston Texans, já que também trocaram escolhas de 5ª e 6ª rodadas) por uma escolha de segunda rodada no draft do próximo ano. para trazer um pouco de sangue novo para a equipe.

Os Bills agora estão abrindo espaço em seu escritório de contratos para novos membros da equipe, pois pretendem ir mais longe na próxima temporada.