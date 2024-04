Cchapéu Borussia Dortmund e RB Leipzig não conseguiu fazer na sua época – pôr fim à tirania do Bayern de Munique – O Bayer Leverkusen conseguiu.

Precisando de uma vitória sobre o Werder Bremen para vencer o primeiro Bundesliga título em sua história, O Leverkusen conseguiu, e de forma impressionante (5-0), graças aos gols de Boniface (25′ de pênalti), Xhaka (60′) e Wirtz (68′, 83′ e 90′). E eles conseguiram isso faltando cinco partidas para o fim.

Adeus ‘Neverkusen’. Olá ‘Meisterkusen’. Um ‘conto de fadas’ que começou com a chegada de Fernando Carro como presidente em 2018 e ganhou uma nova dimensão com a chegada de Xabi Alonso no banco: assumiu o penúltimo time, penúltimo, em outubro de 2022 e, apenas um ano e meio depois, foi ‘coroado’ rei da Alemanha.

Na sua estreia como treinador, o antigo jogador da Real Sociedad, Liverpool, Real Madrid e Bayern desenhou uma equipa imbatível. Literalmente. Não importa quem joga. Contra o Werder Bremen ele descansou vários titulares (Grimaldo, Wirtz, Frimpong, Palácios) pensando em defender em Londres a vitória por 2 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Liga Europa contra o West Ham… e o resultado foi o mesmo de (quase) sempre: vitória.

O Leverkusen começou um pouco nervoso e impreciso. O ambiente na BayArena – havia 30 mil espectadores, mas poderiam ter sido vendidos 100 mil ingressos – era imponente. Você sabe: não é todo dia que você pode ganhar o campeonato.

Mesmo assim, a primeira oportunidade clara surgiu a apenas oito minutos. Tella cruzado da direita e Hincapiechegando com tudo que tinha, bateu O corpo de Zetterer.

Um chute desviado por Xhaka mal mereceu destaque antes de, aos 22 minutos, “nascer” a jogada que mudou para sempre o ‘destino’ do Leverkusen.

Malatini cortou Hofmann por trás quando ele estava prestes a terminar O passe de Tella. O árbitro, Prejudicar Osmer, não vi, mas o VAR sim. Pena. Bonifácio, agora totalmente recuperado da lesão, não cometeu erros de 11 jardas. O nigeriano, apesar de estar afastado há quase três meses, ainda é o artilheiro com 18 gols.

CHRISTOPHER NEUNDORFEFE

O gol libertou o Leverkusen. Xhaka tentou a sorte novamente e Zetterer, novamente, evitou uma vantagem de 2 a 0 aos 29 minutos. Ele primeiro salvou A cabeçada de Tah e depois bloqueou o chute à queima-roupa de Boniface.

Pouco depois, aos 35 minutos, Veljkovic defendeu o remate de Hofmann sob o poste.

Judicial teve uma chance ainda mais clara aos 38 minutos. O marroquino recebeu uma virada de Hofmann e, no um contra um, acertou a trave. Já o Werder Bremen só criou perigo com dois cruzamentos à beira do contra-ataque desviados por Hradecky.

Xabi Alonso pisou no acelerador após o intervalo. Ele se retirou Judicial e trouxe seu próprio ‘gênio’: Florian Wirtz. Wirtz esteve perto de aumentar a diferença com um chute que passou ao lado da trave aos 59 minutos. Foi o prelúdio para uma vantagem de 2-0.

Foi marcado apenas um minuto depois por Granito Xhaka, Xabi Alonso’s alter ego. O ex-jogador do Arsenal recebeu diante do Bonifácio e ‘acertei’ perto do canto superior. Um prémio merecido pela sua grande temporada: ninguém passa mais que ele na Europa.

A cereja do bolo tinha que vir dele. O garoto maravilha, que Simão Rolfes havia roubado dos rivais locais Koln, surpreso Zetterer com um chute da entrada da área aos 68 minutos.

A BayArena estava fazendo a ‘onda’. A festa começou… mas havia mais por vir. O 4 a 0 veio aos 83 minutos e o 5 a 0 aos 90 minutos. Com o Werder Bremen quebrado, Wirtz voltou a marcar, um contra um aos 83′ e aos 90′. Carta da manga. Seu futebol não tem limites: ele marcou 17 gols e 18 assistências nesta temporada.

CHRISTOPHER NEUNDORFEFE

Os seus dois últimos golos trouxeram consigo os únicos ‘mas’ da partida. A invasão de campo pela torcida do Bayer que obrigou à parada temporária, no 4 a 0, e definitivamente o jogo aos 90′.

Um campeão recorde

A vitória sobre o Werder Bremen, além da Bundesliga, trouxe consigo novos recordes para o Bayer Leverkusen, que já ultrapassou seu recorde de pontos (79), vitórias (25) e gols marcados (73) em uma temporada da liga alemã nesta temporada.

Agora também podem gabar-se de terem percorrido o maior invencibilidade na Bundesliga (29 partidas) desde o início da temporada. O recorde estabelecido pelo Bayern de Guardiola (28) em 2013-14 é agora coisa do passado.

O Bayer igualou outro recorde europeu, os 43 jogos sem derrota da Juventus em 2010-11, em todas as competições. Até o momento, são 38 vitórias, cinco empates… e continua aumentando. Eles já ganharam o campeonato… mas querem tudo. A tripla, com a Taça e a Liga Europa, está no horizonte.