Byron Scott sofre pelo futuro de Bronny James e lhe dá conselhos que chegam tarde demais

Bronny James causou sensação no mundo do basquete ao se declarar para o próximo Draft da NBA de 2024, extraindo reações de figuras estimadas como ex-astro do Los Angeles Lakers, Byron Scott.

O tricampeão da NBA pesou A decisão de Tiago, sugerindo que um ano extra de basquete universitário seria benéfico para o Trojan USC.

LeBron James reage seriamente aos rumores em torno de seu filho Bronny na USCTwitter

Embora muitos na comunidade da NBA tenham expressado ceticismo sobre A decisão de Tiago, Scott não fiquei surpreso, especulando que James provavelmente teve discussões com seu pai LeBron e sua agência esportiva, Klutch Sports.

Apesar das críticas mistas, Scott respeitou a escolha de James e até sugeriu que mais um ano na faculdade poderia ter aumentado suas perspectivas para 2025.

“Não surpreso, não chocado” Scott disse após o anúncio de James.

“Eu penso Bronny e, obviamente, seu pai e a Klutch Sports, eles provavelmente estão pensando sobre isso há algum tempo e em como fazer isso.

“Então ele inseriu seu nome no draft e também no portal – acho que ele está apenas avaliando suas opções… então acho que é o melhor dos dois mundos.

“Quer saber, para ser honesto com você, acho que mais um ano de faculdade não faria mal a ele.

“Acho que ele tem ótimas habilidades, não há dúvida disso – ele sabe como jogar, tem um ótimo QI de basquete, mas jogar mais um ano e ser quase destaque, acho que realmente o solidificaria. o próximo Draft da NBA.”

Pressão sobre o filho de LeBron

Adicionalmente, Scott reconheceu a imensa pressão sobre James como filho de Lebron James mas o elogiou por lidar com isso de maneira admirável até agora.

“Eu não desejaria isso para um jovem” Scott adicionado.

“Em uma criança como essa. Para ter um pai que é um dos melhores que já tocou e você tem que seguir os passos dele, você tem que ouvir todos os pessimistas, você tem que ouvir todo o barulho se você estiver indo estar ainda perto dele ou poder ser mencionado da mesma forma que seu pai. Deve haver muita pressão… Ele se saiu extremamente bem.