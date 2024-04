Caitlin Clark, Angel Reese e Cameron Brink, as mais bem vestidas do Draft da WNBA: Veja todos os looks

Tele WNBA usa Prada.

As estrelas do jogo usaram as principais marcas da moda na noite de segunda-feira, o que transformou o draft em um mini-Oscar, onde o estilo estava na frente e no centro junto com as escolhas.

O gol de Caitlin Clark na primeira temporada da WNBA com o Indiana Fever surpreende o repórter da ESPN

Caitlin Clark. Cameron Brink. Camila Cardoso. Anjo Reese.

Todas subiram ao palco e enfrentaram o desafio com o qual toda mulher pode se identificar: superar o receio de encontrar a roupa certa para aquela ocasião especial.

“Nunca houve tanto destaque no basquete feminino, em grande parte graças a jogadoras como Caitlin Clark e treinadores como Dawn Staley”, Rosa Minutaglioeditora sênior de reportagens e projetos especiais da ELLE, escreveu em um e-mail para a Associated Press.

Normalmente, quando uma mulher encontra o que deseja, não é uma questão de saber se são necessárias alterações, mas sim de quanto. Quanto mais alta a mulher, maior pode ser o desafio.

Essas senhoras altas pareciam passar no teste.

Foi o momento perfeito para um toque de moda, assim como os jogadores da NFL e da NBA fazem em suas noites de draft. No ano passado, Taylor Hendricks, da UCF, usou um terno rosa com a jaqueta forrada com fotos que representavam sua jornada até a NBA e as pessoas que mais significavam para ele.

“Com mais olhos voltados para a liga, os jogadores reconhecem a oportunidade de mostrar a sua personalidade através do seu estilo”, disse Minutaglio. “Devido às gritantes discrepâncias salariais, as parcerias de moda e os patrocínios de marcas continuarão a desempenhar um grande papel para as atletas femininas.”

A vitória de Staley e seus Gamecocks da Carolina do Sul sobre Clark e Iowa no jogo do campeonato nacional feminino superou os homens na audiência da televisão, e este está se preparando para ser o draft mais assistido da WNBA.

O Clark de 6 pés foi acompanhado em Nova York pelos 6-7 Cardoso, 6-4 Brink e 6-3 Reese, entre outros. Eles também estão ocupados desde o torneio da NCAA, especialmente Clark, que fez uma aparição surpresa no “Saturday Night Live”.

Clark escolheu uma jaqueta branca e saia com top brilhante, óculos escuros e salto preto. Ela creditou que as pessoas a ajudaram a se preparar para mantê-la menos estressante.

Caitlin Clark estrela o vídeo de apresentação do Indiana Fever para a WNBA

“A primeira vez que a Prada vestiu um homem ou uma mulher para o draft da WNBA ou da NBA foi muito legal”, disse Clark durante a transmissão ao vivo da WNBA em seu tapete laranja.

Brink e Reese usaram roupas que não ficariam fora do lugar durante a Fashion Week ou no tapete vermelho de Hollywood. Brink usava um vestido diagonal preto e branco mostrando ambos os ombros com uma fenda expondo a perna direita.

Reese brilhou em um vestido cinza com capuz, sem costas e decote profundo após uma mudança tardia de guarda-roupa com a ajuda dos designers Bronx e Banco, Simon Miller e Christian Louboutin.

“Recebi isso há dois dias”, disse Reese. “Meu vestido original não serviu.”

Rickea Jackson do Tennessee fez uma mudança de guarda-roupa entre o tapete laranja e o draft em si antes de ser selecionado em quarto lugar geral pelo Los Angeles Sparks.

“Eles vão se apaixonar pela minha personalidade”, disse Jackson sobre os fãs de Sparks.

Alissa Pili, a oitava escolha de Minnesota, trabalhou com um estilista para homenagear sua herança nativa do Alasca no padrão preto e dourado de seu vestido.

A maioria desses looks glamourosos não saiu da prateleira.

Ser alto é uma vantagem e não um obstáculo para os jogadores da WNBA. As modelos que enfeitam as passarelas durante a semana de moda e as capas de revistas de moda costumam ter pelo menos 1,80 metro de altura.

A crescente popularidade da liga nos últimos anos também ajudou.

“Os jogadores também estão começando a trabalhar diretamente com designers, que ajudam a vesti-los, e estilistas, que se concentram no estilo do dia do jogo”, escreveu Minutaglio.

Este foi apenas o segundo draft da WNBA com fãs presentes, e 1.000 ingressos esgotados em fevereiro para o evento na Brooklyn Academy of Music. Os fãs puderam assistir ao draft de 2016 no Mohegan Sun, quando a ex-UConn All-American Breanna Stewart foi a primeira escolha.

Shakira Austin, a terceira escolha geral em 2022 pelo Washington Mystics, entende a angústia que Clark e outros enfrentaram. Enquanto o centro 6-5 jogava na faculdade no Mississippi, Austin foi forçada a ser criativa enquanto lutava para encontrar calças que servissem ou qualquer roupa que capturasse seu estilo.

Então ela se ocupou com uma máquina de costura e se tornou sua própria designer. Agora que Austin está na categoria profissional, ela é uma fashionista que aproveita sua criatividade, fazendo mais do que apenas calças, leggings e camisas. Austin disse à AP no início deste ano que é um ótimo momento para mergulhar tanto na modelagem quanto no design de roupas.

Em seu caminho para se tornar a maior artilheira de todos os tempos da Divisão I da NCAA, Clark foi surpreendida pela designer Kristin Juszczyk, cujo marido, Kyle, joga pelo campeão da NFC, San Francisco, na NFL. Ela criou um colete inflável com o número 22 de Clark em preto e dourado de Iowa, colocando o jogador em companhia seleta de nomes como a estrela pop Taylor Swift.

Minutaglio disse que várias marcas trabalham com atletas femininas, com Glossier e SKIMS se unindo especificamente à WNBA. Ela observou que marcas esportivas como Puma, Adidas e Nike trabalham com mulheres no basquete.

“O que é interessante é que estamos vendo jogadores e equipes se dedicando à alta costura, vestindo Dior, Louis Vuitton e Gucci”, disse Minutaglio.

A própria Staley estava vestida à margem do jogo do título com Louis Vuitton, desde a jaqueta prateada até os tênis, chamando a atenção por seu visual muito além das páginas de esportes. Minutaglio observou que a marca de roupas femininas MM LaFleur, com sede em Nova York, tem um contrato de vários anos com o New York Liberty.

“Escrevi uma história para a ELLE em 2022 prevendo a ascensão da moda dos dias de jogo da WNBA e, desde então, a aparência está cada vez melhor”, escreveu Minutaglio. “O conjunto de moda está animado para ver o que acontecerá a partir daqui.”