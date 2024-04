Caitlin Clark, Angel Reese e WNBA Draft Prospects ficam atordoados no tapete laranja

Reproduzir conteúdo de vídeo



Caitlin Clark, Anjo Reese e todos os jogadores que deveriam participar do Draft da WNBA na noite de segunda-feira acabaram de atravessar o tapete laranja no evento em Nova York … e cada um deles impressionou com ataques glamorosos.

Clark optou por uma saia branca e um top prateado, que ela finalizou com uma jaqueta branca enorme de botões. Ela completou o look com um par de óculos escuros grandes e um sorriso enorme.

Reese, por sua vez, vestiu um elegante vestido prateado com capuz … que a WNBA gostou tanto que legendou um vídeo do vestido com emojis de olhos de coração.





Cameron Brink – o ex-jogador de Stanford que muitos projetam chegar ao número 1. 2 no geral atrás de Clark quando as festividades começarem na noite de segunda-feira – também usou um vestido deslumbrante para a ocasião.

Kamilla Cardoso com a ovação mais forte da noite até agora dos fãs que esperavam do lado de fora do BAoM

Os terninhos também eram populares entre os recrutados em potencial… incluindo a ex-estrela da Carolina do Sul Camila Cardosoque arrasou com um vestido todo vermelho para a cerimônia.