Caitlin Clark anima os fãs do Pacers antes do jogo 3 contra o Milwaukee Bucks

Caitlin Clark invadiu a festa dos playoffs da NBA na noite de sexta-feira – e foi aplaudida de pé pelos novos fãs da casa. Duas vezes. Ela está esperando fazer tudo de novo em setembro no mesmo local.

A escolha número 1 do draft geral da WNBA e líder de pontuação na carreira da Divisão I acelerou uma multidão barulhenta do Indiana Pacers ao pisar no acelerador de uma réplica da IndyCar antes do jogo 3 contra o Milwaukee Bucks.

Foi a primeira aparição pública de Clark no Gainbridge Fieldhouse tribunal desde que o Indiana Fever a convocou na semana passada. Naturalmente, os quase 17 mil fãs aplaudiram a mais nova estrela da cidade.. Clark não falou, mas quando ela se juntou a seus novos companheiros de equipe do Fever no meio do segundo quarto para jogar camisetas nas arquibancadas, a guarda veterana Erica Wheeler sim.

“Jogos decisivos!” Wheeler disse ao mestre de cerimônias do time quando questionado sobre o objetivo desta temporada. “Queremos fazer isso e temos as peças. Queremos que seja assim todas as noites.”

Indiana pode fazer com que pareça assim – se fizer sua primeira aparição nos playoffs desde 2016.

Mas a presença de Clark já provocou uma mudança. The Fever já é um dos ingressos mais procurados da WNBA – como foi o caso durante sua carreira universitária em Iowa, quando os ingressos esgotados se tornaram a norma e a audiência da televisão atingiu níveis recordes.

As vendas de ingressos em Indiana já dispararam e antes mesmo de ela jogar um jogo profissional, alguns times, incluindo o bicampeão da WNBA, Las Vegas, já transferiram os jogos em casa para locais maiores.

Clark chegou a Indianápolis na última quarta-feira para uma entrevista coletiva introdutória e depois voltou para casa com sua família em Iowa. Ela estava de volta à cidade na sexta à noite para os Pacers; primeiro jogo dos playoffs em casa desde 21 de abril de 2019, e permanecerá no início do campo de treinamento no domingo.