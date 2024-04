Caitlin Clark aproveita o Masters enquanto o WNBA Draft Day o aguarda

Aé o mundo dos esportes que cambaleia Caitlin Clarkperformances hipnotizantes no Torneio da NCAAt, o foco muda momentaneamente para Augusta Nacionalonde o tão esperado Torneio Máster está se desenrolando. Como muitos entusiastas do esporte, Clark está absorto no espetáculo do golfe, acompanhando ansiosamente a sorte dos principais competidores, incluindo o atual campeão Scottie Scheffler.

Clark, definido para ser a estrela brilhante no próximo Rascunho da WNBArecorreu às redes sociais para compartilhar seu entusiasmo, principalmente gostando de um tweet de Kyle Porter da CBS que sugeriu humoristicamente que o maior obstáculo de Scheffler para reivindicar títulos consecutivos de Masters poderia ser apenas sua esposa, Meredith Scheffler. Meredith, atualmente grávida, pode potencialmente influenciar o resultado do torneio, já que Scheffler prometeu sair imediatamente caso entre em trabalho de parto.

O twittar refletiu uma visão alegre sobre aquele que é um fim de semana crucial para Scheffler, que busca consolidar seu status como o melhor jogador de golfe do mundo com outra grande vitória. A potencial reviravolta familiar adiciona uma camada extra de drama ao que já é um alto risco torneio.

Começa a contagem regressiva para o Draft Day da WNBA

Enquanto isso, Clark está desfrutando de uma breve pausa em seus compromissos no basquete, mergulhando na ação do Masters. No entanto, sua pausa durará pouco. Na segunda-feira, ela deverá ser a escolha número um no Rascunho da WNBA, uma prova de sua brilhante carreira universitária e de seu potencial para mudar o jogo no nível profissional.

O Febre Indiana, que detém a primeira escolha, há rumores de que estão interessados ​​em selecionar Clark, que muitos consideram um talento geracional. Esta seleção não seria apenas um marco significativo na carreira de Clark, mas também um momento crucial para o Fever enquanto procuram reconstruir seu time.