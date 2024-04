Caitlin Clark e Angel Reese se encontram cara a cara depois que Iowa derruba a LSU em March Madness

To confronto final regional entre o Hawkeyes de Iowa e a Tigres da LSU foi talvez o jogo de basquete universitário feminino mais aguardado de todos os tempos – principalmente porque foi o segundo confronto em tantos anos entre Iowade Caitlin Clark e LSUde Anjo Reese. A dupla se enfrentou em um jogo épico do campeonato nacional em abril passado, que a LSU venceu – gerando uma intensa rivalidade entre os dois jogadores, bem como entre as duas bases de fãs.

Desta vez, foi Clarké a vez de comemorar, menos de um ano depois Reese ganhou as manchetes nacionais ao apontar para o dedo anelar na frente de Clark como o Tigres fechou no título. Em Albany na noite de segunda-feira, Clark se tornou a primeira jogadora de basquete universitário feminino a marcar pelo menos 40 pontos em três jogos de torneio separados enquanto liderava o Olhos de falcão para um 94-87 ganhar. Mas o que aconteceu quando Clark e Reese encontrado após a campainha final, é preciso ver para acreditar.

A interação final de Caitlin Clark e Angel Reese que todos estavam esperando para ver

Respeito entre rivais

Como o emocionante Elite Oito O confronto chegou ao fim, Clark e Reese se encontraram brevemente na fila do aperto de mão. As duas estrelas do basquete universitário trocaram um rápido abraço e o que pareceram ser algumas palavras depois de darem tudo de si por 40 minutos no Arena MVP.

Clark empatou o recorde do torneio com nove cestas de três pontos – uma a mais do que a LSU fez como equipe – e apoiou seu Desempenho de 41 pontos com 12 assistências e sete rebotes, um desempenho instantaneamente icônico em uma final regional. Reese também fez um bom jogo, abrindo caminho para outro double-double com 17 pontos e 20 rebotes. Mas a polêmica atacante precisou de 21 arremessos para marcar os 17 pontos depois que seus companheiros lutaram para encontrá-la logo no início, e ela eliminado da disputa com 1:45 restantes enquanto os Hawkeyes se aproximavam de uma das vitórias mais importantes da história do programa.

Mesmo com a intensidade do jogo e tudo o que estava em jogo, a interação pós-jogo entre Clark e Reese mostra que há respeito mútuo entre os dois – apesar de toda a conversa fora da quadra.

Reese se abre

Em sua tão aguardada coletiva de imprensa pós-jogo, Reese falou sobre seu encontro com Clark e o que o guarda superstar disse a ela enquanto eles trocavam um rápido abraço na mesa do apontador.

“Ela acabou de me dizer ‘continuar sendo um grande jogador,’ e eu disse a ela ‘continue a ser uma grande jogadora’ também. E continue elevando o jogo. E vá ganhar”, disse Reese à mídia.

Isso parece indicar que Reese está torcendo por Clark no Últimos quatro – e o jogo do título nacional, se Iowa tiver a sorte de chegar lá. Os Hawkeyes com melhor classificação enfrentarão Paige Bueckerstreinador lendário Geno Auriemmae o terceiro semeado Huskies de Connecticut em uma semifinal nacional em Casa de campo de hipoteca de foguete em Cleveland na sexta-feira à noite.