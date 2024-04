Caitlin Clark e Angel Reese tiveram reações diferentes ao serem convocados para seus destinos na WNBA

Tele Rascunho WNBA 2024 finalmente chegou – e dois dos prospectos mais conhecidos disponíveis agora sabem onde começarão suas jornadas no basquete profissional.

Angel Reese começa a chorar enquanto reflete sobre sua jornada na WNBA

Como todos dentro do Academia de Música do Brooklyn esperado, o Febre Indiana selecionado Hawkeyes de Iowa guarda Caitlin Clark com a escolha geral nº 1, adicionando-a à melhor coleção de jovens talentos nas 12 equipes WNBA. Poucos tinham tanta certeza sobre LSU avançar Anjo Reesedestino, mas o primeiro Tigres O destaque ficou com o Chicago Sky em 7º lugar geral, já que sua rivalidade na NCAA com Clark está definido para continuar no próximo nível.

Caitlin Clark se cansou das câmeras na noite do WNBA Draft e tirou uma foto

O sonho de Clark se torna realidade

A histórica carreira universitária de Clark levou a isso – uma seleção geral número 1 no Rascunho da WNBA. Clark se tornou o primeiro jogador de Iowa a ser escolhido em primeiro lugar no draft e marca a primeira vez em 19 anos que a escolha principal foi usada em um jogador do Conferência dos Dez Grandes.

A impetuosa Clark foi amplamente celebrada por suas atuações em Iowa, estabelecendo um novo recorde da NCAA de pontos conquistados em uma carreira universitária e ajudando o Olhos de falcão alcançar jogos consecutivos do campeonato nacional em 2023 e 2024. Os espectadores sintonizaram – em números recordes – para assistir Clark iluminar as defesas adversárias nesta temporada enquanto ela perseguia a história, e agora sua carreira profissional começará como membro do Febre.

Clark permanecerá no território Big Ten para iniciar sua carreira na WNBA, como Indianápolis fica a cerca de 500 milhas de sua cidade natal, Des Moines, Iowa. Ela se junta a um núcleo jovem e emergente da Fever que inclui a escolha geral número 1 do ano passado em Aliá Bostonbem como guarda de tiro certeiro Kelsey Mitchell e para frente NaLyssa Smith. Todos, exceto quatro IndianaOs jogos da temporada regular de Clark serão transmitidos nacionalmente, enquanto a WNBA busca capitalizar imediatamente o estrelato universitário de Clark.

Reese está pronto para a oportunidade

Poucos tinham certeza do que esperar quando o “Barbie Bayou“chegou em Brooklyn para o rascunho. Alguns acreditaram Reese poderia ser uma das três escolhas; outros pensaram que ela poderia cair na faixa de 8 a 10. Mas no final das contas, o Chicago Sky decidiu arriscar no atacante de 6’3” com currículo de campeonato e personalidade implacável.

Reese começou sua carreira na NCAA em Maryland e transferido para LSU em suas duas últimas temporadas universitárias. Sob a tutela de Tigres treinador Kim Mulkey, Reese se tornou um nome conhecido no basquete universitário. Ela teve média superior a 23 pontos e 15 rebotes por jogo quando LSU conquistou o título nacional sobre Clark’s Hawkeyes em 2023 – e apesar de ter perdido vários jogos por suspensão nesta temporada, Reese ainda teve média de 18,6 pontos e 13,4 rebotes por jogo enquanto os Tigers seguiam sua campeonato com Elite Oito aparência.

As preocupações em torno de Reese estão centradas em seu jogo ofensivo. Ela acertou apenas 47 por cento do campo durante sua temporada sênior, com críticas continuando a cercar sua mecânica de arremesso. Mas seu impacto defensivo – especialmente seu rebote – se traduzirá para o próximo nível, com um nível de estrela esperando por ela no Chicago Sky se ela conseguir descobrir seu salto.