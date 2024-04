Caitlin Clark e Dawn Staley são brutalmente honestas após Iowa – Carolina do Sul

Tele Gamecocks da Carolina do Sul governar o poleiro mais uma vez. Depois de derrotar o Hawkeyes de Iowa domingo à tarde, Dawn StaleyAs mulheres são campeãs pela segunda vez em três anos, uma vitória por 87-75 em Casa de campo de hipoteca de foguete em Cleveland a cereja do bolo 38-0. O Galos de guerra‘a temporada perfeita veio às custas do final Caitlin Clarkcarreira universitária – o Iowa estrela está se tornando profissional depois de liderar o Olhos de falcão a jogos consecutivos do campeonato, mas ficando vazio nas duas vezes.

Mesmo assim, ClarkO legado de no basquete universitário foi garantido após uma sequência histórica de quatro anos em Cidade de Iowa. E uma das primeiras coisas Staley O que fez após sua terceira vitória no campeonato como técnica foi elogiar Clark para um público nacional que ficou extasiado com seu estilo de jogo.

O gesto desrespeitoso de Caitlin Clark para Raven Johnson em 2023 voltou para mordê-la

Staley: Grato por Clark ter desenvolvido o jogo

No exemplo mais recente de “jogo de reconhecimento de jogo”, Staley reservou quase 50 segundos de seu discurso pós-jogo para a multidão de Cleveland para dar crédito a Clark por seu enorme papel no crescimento do basquete feminino e em trazê-lo para maior atenção nacional.

“Quero agradecer pessoalmente a Caitlin Clark por elevar nosso esporteela carregou uma carga pesada, quando ela é a escolha número 1 no Rascunho da WNBA ela vai levantar essa liga também”, disse Staley.

A busca de Clark pelo NCAAO recorde de pontuação de todos os tempos foi seguido em todo o país e, de fato, atraiu olhares de todo o mundo. A jovem de 22 anos encerrou sua carreira universitária com 3.951 pontos e colocou o basquete feminino de Iowa no mapaentregando ao programa seu primeiro Últimos quatro aparição desde 1993 no ano passado. A pontuação prodigiosa e a jogada de Clark atraíram comparações com NBA grandes nomes como Stephen Currye até LeBron James é um grande fã do guarda-chefe.

“Caitlin, se você está aí, você é uma das CABRAS”, disse Staley sob aplausos.

A resposta de Clark

Quando informado dos comentários de Staley, Clark – ainda digerindo a dura derrota – respondeu graciosamente em um sinal de respeito mútuo entre os dois maiores nomes do basquete universitário feminino.

“Sempre que você conseguir (elogios de Staley), é muito especial, então significa muito”, disse Clark aos repórteres durante sua coletiva de imprensa pós-jogo.

Os caminhos para ambas as mulheres vão divergir um pouco daqui – Clark está indo para a WNBA Febre Indiana para começar sua carreira profissional, enquanto Staley está trazendo de volta a grande maioria de seus Carolina do Sul equipe na esperança de se repetir como campeã nacional em 2025. Mas as duas mulheres ainda compartilham um objetivo comum: continuar a transformar o basquete feminino em uma grande força nos esportes norte-americanos.